Veronica Ferraro ha spiazzato tutti con l'ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram: la foto fa record di likes in pochi minuti

Veronica Ferraro è una delle influencer più seguite del mondo dei social. Nata nel 1987, ha alle spalle una lunga carriera costellata da successi e da soddisfazioni personali. Su Instagram ha più di un milione di followers che la segue con costanza e con affetto ogni giorno, sostenendola sempre e in ogni situazione. La sua passione più grande è la moda, lo è sempre stata e alla fine è stata proprio questa a portarla sul tetto del mondo. Ad oggi è la fondatrice di The Fashion Fruit, uno dei blog più letti in tutta Italia.

Veronica Ferraro, a pranzo ci va vestita così: la foto fa record di likes

