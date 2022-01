Alessia Marcuzzi, il suo non è stato un addio: torna ma dove?

Alessia Marcuzzi manca al pubblico italiano che la rivuole in televisione, è previsto un ritorno sul piccolo schermo? Spunta un’indiscrezione

Qualche mese fa, poco prima dell’inizio della stagione in corso, abbiamo assistito all’addio di Alessia Marcuzzi che sembra essersi voluta prendere un periodo di pausa dalla televisione.

Infatti, attualmente si sta dedicando alla sua famiglia e ai suoi brand che stanno riscontrando molto successo. Dopo la sua presunta partecipazione al “Festival di Sanremo”, che poi è stata smentita, cosa sappiamo su un possibile ritorno sul piccolo schermo della conduttrice?

Alessia Marcuzzi, prossimamente in televisione: i dettagli

Quello che sembrava essere un addio si sta trasformando in un arrivederci dal momento che ci sono buone probabilità che Alessia Marcuzzi torni in prima serata a fare compagnia al pubblico italiano.

Sul web è appena spuntata un’indiscrezione di Tvblog dove si legge che il ritorno della conduttrice in televisione è sempre più vicino. A quanto pare non sono soltanto i telespettatori a volerla, ma anche l’azienda Mediaset.

Il giornale riporta varie possibilità, tra queste ci sarebbe la conduzione di “Le Iene“, dal momento che Nicola Savino ha dovuto lasciare la trasmissione poiché impegnato con un altro programma “Back to school“.

I fan non sono più nella pelle, il ritorno sarebbe previsto per il 9 febbraio 2022, ma non ci sono ulteriori aggiornamenti al riguardo. Sarebbe una bella soddisfazione per Alessia Marcuzzi poter tornare a fare quello che le riesce meglio e in uno studio che conosce a memoria.

Nell’attesa, la conduttrice si gode il relax e la sua famiglia tra passeggiate in giro per la Capitale, pranzi e cene in compagnia. Sua figlia e il suo cagnolino sono sempre presenti all’appello e saranno i primi a fare il tifo per lei qualora l’indiscrezione diventasse realtà. Non ci resta che attendere nuovi dettagli.