Antonella Fiordelisi non lascia spazio all’immaginazione, mostra tutto quello che ha di più bello in un video di pochi secondi. Visione celestiale.

Originaria di Salerno (Campania) e nata il 14 marzo 1998 sotto il segno dei Pesci, Antonella Fiordelisi è il sogno proibito degli italiani. E’ diventata famosa sul piccolo schermo dopo la partecipazione al programma in onda su Canale 5 “Temptation Island”.

Il successo l’ha letteralmente travolta, bella da far invia a molte, ha partecipato anche a “Caduta Libera” di Gerry Scotti e su “Scherzi a Parte” come ospite.

Quello che ha portato il nome di Antonella sulla vetta del gossip è stato uno scandalo, ricordiamo tutti quando il suo nome venne associato a due calciatori molto famosi, Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo, la modella ha sempre affermato di non aver mai conosciuto i calciatori n’è tantomeno aver avuto storie d’amore con loro ma i rumors dicevano tutt’altro. La bella Antonella ha avuto un flirt anche con Francesco Chiofalo, detto Lenticchio.

Negli anni è diventata una vera influencer e su Instagram e Tik Tok fa battere i cuori e non solo.

“E’ meglio di un milione di euro”, il lato B di Antonella incanta il web

Sulla piattaforma social di Tik Tok sta girando un video molto carino postato dalla stessa Antonella. La modella è di spalle, si tocca i capelli e scuote la testa, ma l’attenzione non è per i capelli, che maliziosamente vuole mettere al centro dell’attenzione. Quello che risalta agli occhi è l’atomico lato B sventolato come un trofeo.

In un leggings trasparente e decisamente troppo aderente si vede il perfetto lato B di Antonella che ancheggia a destra e sinistra, i commenti come si può immaginare, si sprecano di fronte a tanta perfezione. Non c’è bisogno nemmeno dello zoom, si vede tutto benissimo.

“E anche oggi l’abbiamo visto” scrive qualcuno sotto al mini video, in milioni invece invidiano il tanga che delicatamente divide le natiche della bella modella, “Vorrei essere quel filo” scrive qualcuno troppo eccitato.

Una domenica di fuoco così non si viveva da un po’, Antonella ha moltissime qualità ed il lato B è sicuramente tra queste.