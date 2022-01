Beautiful, prevista la morte di uno dei personaggi principali? Secondo le anticipazioni uno dei protagonisti sarà ricoverato d’urgenza.

Le cose si mettono male per Thomas. Mentre le puntate italiane lo vedono intento a gestite inquietanti conversazioni con una bambola dalle sembianze di Hope, le anticipazioni americane parlano di avvenimenti ancora più sconvolgenti. Dopo aver tentato di uccidere Liam per mano del manichino, il Forrester rimarrà coinvolto in una furiosa litigata con Hope. In questa circostanza, Thomas crollerà a terra privo di sensi, cosa che richiederà un ricovero d’urgenza in ospedale.

Cosa succederà al Forrester? È giunta l’ora di dire addio al suo personaggio? Scopriamolo immediatamente.

Beautiful, Thomas lascerà la serie? Scopriamolo

Sembra che il ricovero in ospedale svelerà finalmente le ragioni del folle comportamento di Thomas. Il Forrester avrebbe infatti parlato alla bambola in preda alle allucinazioni dovute ad un tumore al cervello. Per curarlo, sarà richiesto l’aiuto di Bridget Forrester, che tornerà in via del tutto eccezionale a casa per aiutare il fratellastro (i due non hanno in comune nessun genitore, ma portano lo stesso cognome). L’arrivo della dottoressa scioglierà molti nodi rimasti nella serie e darà modo a Hope di vedere di vedere Thomas sotto una nuova luce.

Ma riuscirà il Forrester a salvarsi? Pare di sì. Nonostante la situazione critica, le trame delle puntate successive portano comunque il suo nome.

Oltre alla storia di Thomas, le anticipazioni americane parlano di turbanti a casa Forrester. Il matrimonio tra Quinn ed Eric sarà per la prima volta messo alla prova. Lei lo tradirà, generando un’ondata di sdegno a case Forrester. Se volete continuare a saperne di più riguardo all’evoluzione di questa e altre situazioni, continuate a seguirci nella nostra sezione “televisione”.