Calciomercato: il Napoli prepara un colpo per inseguire lo Scudetto

Calciomercato, Nicolàs Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax, sarebbe il colpo richiesto da Luciano Spalletti per migliorare la rosa del Napoli.

Il contratto di Tagliafico andrà in scadenza a giugno del prossimo anno e, date le sole 13 presenze stagionali (di cui 5 da titolare), non sembra essere intenzionato a rinnovarlo. Il terzino argentino piace molto a Spalletti, che lo vorrebbe come rinforzo per migliorare la catena di sinistra, così da continuare, l’ormai complicata, rincorsa all’Inter capolista. Tecnica, velocità e resistenza. Queste sono le qualità proprie del 29enne che interessano alla società campana.

Calciomercato, il terzino Nicolàs Tagliafico attratto dall’idea di trasferirsi al Napoli

L’ostacolo della trattativa consiste nella formula preferita dalle società: l’Ajax preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo, così da monetizzare il prima possibile. La società partenopea, forte della volontà del giocatore di cambiare aria, sarebbe intenzionata a formulare l’offerta attraverso un prestito con diritto di riscatto, da saldare al termine della stagione.

Potrebbe rilevarsi decisiva la considerazione, molto positiva, del terzino di una possibile avventura alle pendici del Vesuvio. Ipotesi non remota data la nazionalità, argentina, del giocatore. Altro elemento da considerare è che non vi sarà alcuna trattativa tra il club olandese ed il terzino per giungere ad un prolungamento di contratto; pertanto è interesse dell’Ajax trovare una soluzione diversa da quella di perdere il giocatore, a giugno 2023, a parametro zero. Nella prossima settimana sono attesi segnali definitivi sulla fattibilità dell’operazione, con Ricardo Schlieper (agente del giocatore), che dovrebbe raggiungere Amsterdam per presentare l’offerta del Napoli alla società olandese.

152 presenze, scandite da 14 goal e 20 assist, in tutte le competizioni con l’Ajax e 36 partite giocate con l’Albiceleste. Numeri decisamente importanti per un giocatore che di professione fa il terzino. In questa stagione ha realizzato una sola rete in Eredivisie e fornito un assist a Sèbastien Haller nella partita di Champions League contro il Besiktas, terminata 1-2 in favore degli olandesi.

Tagliafico interessa anche al Marsiglia in Ligue 1 ed a qualche club in Premier League. Si tratta di un affare che il Napoli deve aprire e chiudere tempestivamente, per portare alla corte di Luciano Spalletti l’obiettivo richiesto.