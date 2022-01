“C’è Posta per Te”, Teo Mammucari esce allo scoperto: il dramma familiare con il fratello: “Sono anni che…”

Ieri sera una nuova puntata del programma di Maria De Filippi che ha portato sul palco anche i quattro giudici di “Tu si que vales”.

Nuovo sabato sempre all’insegna dei sentimenti con il programma “C’è Posta per Te” condotta dalla De Filippi. La prima storia che ha aperto la serata quella di due fratelli, Carmine e Francesco, rimasti orfani prematuramente dei genitori e dell’amore reciproco che da quel momento li ha uniti più forti che mai.

Protagonisti della seconda puntata sono stati i giudici del popolare talent show “Tu si que vales” che su richiesta della padrona di casa sono giunti per portare conforto ai due giovanissimi. Sabrina Ferilla, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari sono stati il regalo di Carmine per il fratello Francesco che si è visto improvvisamente sommerso di tanto affetto da parte dei quattro mattatori seduti accanto a lui.

Non solo Gerry ha confessato di essersi commosso ascoltando la storia di quei due fratelli, ma anche Teo Mammucari, da sempre il più duro del gruppo, ha ammesso una verità che nessuno conosceva fino a quel momento.

Teo Mammucari parla del fratello: “Mi piacerebbe partecipare con lui”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Dopo Gerry Scotti, Teo interpellato da Maria prende la parola confessando alcuni aspetti poco noti della sua vita privata lasciandosi trasportare dal momento di condivisione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “E tu esci così?”. Veronica Ferraro, top corto e addominali in vista: web in tilt FOTO

Il conduttore ha così raccontato il rapporto intimo con i due fratelli, confessando per la prima volta – con grande sorpresa anche della Ferilli – di essere ai ferri corti con uno dei due.

“Io ho un fratello italo-pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo da anni…”, ha rivelato. Sabrina Ferilli ha esitato incuriosita: “Ci conosciamo da una vita e non ce l’hai mai detto, perché?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Silvia Toffanin, lacrime in studio. I giorni più concitati e la paura di finire in ospedale: “È stata dura”

Mammucari non si è tirato indietro e ha vuotato il sacco: “Quando inizi a fare questo mestiere per le persone tu cambi, non sei più lo stesso. Le persone ti dicono ‘Non ti voglio disturbare e non ti chiamo’ come se noi fossimo chissà cosa. Si dimenticano però che noi siamo ancora persone”.

Teo ammette di non parlare con Alfredo da tantissimo “principalmente per ca**te”. “Forse dovrei venire qui anche io con lui Maria, che dici?!” ironizza alla fine prima di ridare la parola ai colleghi di fronte a lui.

Qualche tempo fa, ricordiamo, Teo aveva denunciato il fratello proprio per diffamazione nei suoi confronti. Chissà se presto vedremo proprio il conduttore seduto sulla poltroncina del programma…