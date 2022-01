“Prossimo anno in costume”, Benedetta Parodi, le FOTO dividono il web. C’è chi apprezza e chi chiede di più…

Benedetta Parodi ha spaccato in due l’opinione pubblica con la sua ultima compilation: c’è chi apprezza e chi invece chiede di più…

Le sue vacanze natalizie sono state tra le più invidiate dal popolo del web. Benedetta Parodi, insieme al marito Fabio Caressa e ai figli, ha infatti deciso di trascorrere le festività in una meta tanto inconsueta quanto magica: la Lapponia, patria di Babbo Natale. Dopo mesi di totale dedizione al lavoro, la conduttrice di “Bake Off Italia” è finalmente riuscita a staccare la spina.

Per celebrare una speciale ricorrenza – di cui i suoi seguaci non erano minimamente al corrente -, la Parodi ha pensato bene di pubblicare una serie di scatti inediti. Il contenuto della compilation ha spaccato in due l’opinione pubblica: c’è chi ha apprezzato e chi, all’opposto, continua a chiedere di più…

Benedetta Parodi, le FOTO dividono il web. C’è chi apprezza e chi chiede di più…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sempre di più” Michelle Hunziker osa mostrando il suo lato prezioso, fan imbambolati – FOTO

“Oggi è la giornata mondiale della neve…“: queste le parole con cui si apre la didascalia dell’ultimo post Instagram di Benedetta Parodi. La cuoca, che ha recentemente terminato l’esperienza di conduttrice di “Bake Off Italia”, ha voluto celebrare questa particolare ricorrenza attraverso una compilation tratta dalla sua vacanza in Lapponia.

Accanto al marito Fabio Caressa e ai figli, la presentatrice sembra essersi oltremodo divertita. Addirittura, la Parodi ha avuto la possibilità di avventurarsi tra i boschi della Lapponia in una slitta trainata da renne. Un’esperienza a cui Benedetta ha fatto allusione proprio all’interno del post: “direi che il mese scorso l’ho celebrata a sufficienza“.

Se alcuni utenti si sono dimostrati più che soddisfatti della fotogallery, per altri la visuale non era affatto delle migliori. Sono molti, infatti, i seguaci della celebre cuoca che la preferiscono in tutt’altre vesti, e che non si sono trattenuti dal comunicarglielo tramite i commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Dicono che la perfezione non esiste”, Federica Pellegrini versione “Cat Woman” aderente… sul divano – FOTO

“Prossimo anno alle Maldive, così ci riempi di foto in costume“: questa la protesta di un fan. Che la Parodi, sempre attentissima alle richieste dei suoi ammiratori, decida di accontentarli presto con un nuovo post?