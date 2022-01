Giorgia Rossi ha mandato in estasi il popolo del web sfoggiando una mise irresistibile: la visione è sbalorditiva.

Fisico da urlo, folta chioma bionda, sorriso travolgente. Giorgia Rossi torna a far sognare con la sua bellezza incredibile e la sua verve travolgente.

La 34enne di Roma è nota nel mondo dello spettacolo come conduttrice e giornalista in particolare nel mondo dello sport. Impegnata per otto anni a Mediaset, dallo scorso anno ha detto addio al suo contratto indeterminato per lanciarsi in una nuova avventura passando a Dazn, concretizzando così il suo sogno di seguire le partite sul campo.

Oltre al successo sugli schermi, ha raggiunto anche una grande notorietà sui social. 495 mila follower su Instagram, il suo feed è una raccolta di scatti da sogno dai momenti della sua vita personale e professionale: l’ultimo apparso sulla sua gallery ha scatenato le fantasie del popolo del web.

Giorgia Rossi, vestito irresistibile: bellezza da infarto

Per vedere l’ultima foto di Giorgia Rossi, vai su Successivo