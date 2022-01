Emergono rivelazioni tenute segrete finora su quello che è accaduto prima della morte del conduttore Fabrizio Frizzi. Vediamo di cosa si tratta

Sono passati ormai più di due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Era marzo 2018 quando Fabrizio si spense, in un ospedale di Roma, a causa di un’emorragia celebrale. Una lunga e devastante malattia che per anni lo ha devastato, portandolo infine alla morte. Un brutto male quello del conduttore, un tumore al cervello che non gli ha lasciato scampo. Fabrizio non ha però mai perso il suo sorriso e la sua voglia di vivere. Fino alla fine dei suoi giorni è sempre stato sicuro di poter sconfiggere il suo male e guarirne per sempre. Ma purtroppo così non è stato.

Fabrizio Frizzi, ecco cosa è accaduto prima che se ne andasse

E’ stato sicuramente uno dei conduttori italiani più amati in assoluto. Il suo animo gentile e il suo sorriso buono conquistavano sempre tutti. Si è spento troppo presto, aveva solo 60 anni quando un’emorragia celebrale lo ha portato alla morte. Tutto inizió proprio durante la registrazione di una puntata de “L’Eredità“, quando venne colpito da un’ischemia che lo portò ad essere ricoverato a Roma, dove qualche giorno dopo si spense. Fino all’ultimo aveva continuato a lottare per se stesso e per i suoi cari. Ma anche e soprattutto per il suo lavoro che lui amava moltissimo. Non aveva mai voluto abbandonare il palcoscenico, neanche quando il decorso della malattia non gli lasciava ormai scampo.

Un vuoto immenso quello che la morte del conduttore ha lasciato nel cuore di tutti. Non solo dei familiari e degli amici più stretti, ma anche del suo pubblico che lo amava e che lui amava con tutto se stesso. Ancora oggi, a distanza di quasi 3 anni, il vuoto che ha lasciato è incolmabile.

Negli ultimi giorni sono emersi delicatissimi particolari sui giorni che precedettero la sua morte. Fabrizio non aveva nessuna intenzione di mollare la sua battaglia e per sconfiggere la malattia e sopravvivere era disposto a tutto. I particolari emersi rivelerebbero come per curare il cancro, si fosse sottoposto ad alcune nuove cure sperimentali ancora incerte. Un atto di coraggio di cui andava estremamente fiero.