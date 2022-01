La bella ex gieffina in vacanza a Madonna di Campiglio sta decisamente alzando le temperature, anche i nuovi scatti sono illegali e al limite della censura.

La vacanza in montagna della coppia del “Grande Fratello Vip” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finalmente conclusa. Sono infatti stati ospiti per oltre una settimana a Madonna di Campiglio presso l’hotel e wellness spa RH Ambiez dove hanno trascorso giorni meravigliosi tra sciate in pista e ristoro alle terme della struttura ricettiva che li ha accolti.

Giulia in realtà ieri si è mostrata nelle sue stories Instagram molto dolente per via dell’estrazioni di un dente del giudizio. Per non pensarci troppo ha deciso quindi di volare ancora ad alta quota e ripostare alcuni scatti di lei tra la neve candida del Trentino a 1500 metri s.l.m.

Le foto hanno però fatto scaldare molti fan affezionati della giovane ex gieffina. Il motivo? Lo vediamo immediatamente.

Giulia Salemi fa innamorare, la somiglianza con LEI però non è così evidente

“Not your Heidi 🏔” scrive Giulia accanto al carosello di quattro foto che Pierpaolo le ha scattato durante la vacanza. Lei indossa abbigliamento termico per le basse temperature in un tessuto moderno che ricorda però molto il vecchio latex bagnato delle tutine anni Ottanta.

L’influencer con i suoi doposci, il maglione collo alto di lana, il berretto e la borsetta Prada in mano sembra uscita da una rivista di moda, o meglio dalle passerelle di una delle ultime sfilate milanesi che proprio in questi giorni si stanno tenendo nella città.

Il bomber ed il leggings sono però il vero focus, sono infatti un faro acceso che risplende nella neve candida alla sue spalle, e che la fanno apparire come una diva da copertina sublime e perfetta in ogni sfaccettatura.

“Non la ricordavo così figa Heidi 😅”, “Posso essere il tuo Peter??🔥”, “Anche questi scatti sono usciti una 💣!!”, “Bella, genuina e soprattutto umile”. I fan sono esplosi nei commenti, con oltre 41mila like in poche ore a corredo dl post.