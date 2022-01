Grande Fratello VIP, caos a poche ore dalla diretta: “Sono positivo”, una dichiarazione che i telespettatori non si aspettavano.

Un’edizione particolare questa del “Grande Fratello VIP”, un successo che si conferma puntata dopo puntata. Ovviamente non tutto è rose e fiori, soprattutto ora che si vive in questo periodo pandemico. Il padrone di casa, Alfonso Signorini ha sempre cercato di tenere le redini del reality e fare in modo che tutto potesse procedere secondo la scaletta previamente organizzata ma stasera non sarà così.

La notizia sopraggiunta a poche ore dalla diretta ha capovolto la programmazione prevista e quindi come si riuscirà ad uscire dall’impasse? La dichiarazione “Sono positivo” ha gettato tutti nel caos.

Grande Fratello VIP, serata messa in pericolo: cos’è successo

La comunicazione è sopraggiunta attraverso i canali social da Biagio D’Anelli dove si è concesso uno sfogo: “Sono positivo”. Una frase che ormai siamo abituati a sentire sempre ma che a Biagio pesa particolarmente perché stasera avrebbe potuto vedere Miriana Trevisan con la quale è nato un legame speciale.

Proprio in uno dei suoi post lo stesso scriveva: “Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena”, frasi che ovviamente trasmettono tristezza e anche voglia di poter riabbracciare la showgirl.

I fans l’hanno sostenuto “Si vede che ci tieni tantissimo lei ti aspetta come tu aspetti lei siete stupendi insieme continua a sostenerla da fuori” non perdono occasionale per trasmettere all’ex inquilino della casa più spiata d’Italia tutta la loro devozione.

“Avrei voluto stringerti così, non con quel vetro a dividerci!” scriveva Biagio sui social sei giorni fa. I due hanno subito manifestato una profonda sintonia e Biagio non perde occasione per dedicare i suoi post alla Trevisan con la speranza di poterla riabbracciare. Stasera non gli sarà possibile, gli spettatori attenderanno con ansia il momento del loro incontro, al momento slittato.