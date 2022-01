Ida Platano, l’ex è pronto a tornare alla carica? L’ultima puntata di “Uomini e Donne” ha seminato indizi sospetti…

Tra le dame che animano il parterre di “Uomini e Donne”, la più discussa è sicuramente Ida Platano. La bresciana, nel corso dell’attuale edizione del programma, ha frequentato esclusivamente due uomini: Marcello Messina e Diego Tavani. Con entrambi, tuttavia, la conoscenza non è andata a buon fine.

Tavani, che ha più volte ribadito il proposito di riconquistare l’ex, è assente dalla trasmissione ormai da parecchie puntate. Negli ultimi giorni, tuttavia, qualcuno è parso più che determinato a fare breccia nel cuore di Ida. Si tratta di una sua ex fiamma che, nel corso dell’ultima registrazione, le avrebbe lanciato dei messaggi estremamente chiari.

Ida Platano, l’ex torna alla carica? Gli indizi non lasciano spazio a dubbi

Nel corso dell’ultimo appuntamento di “Uomini e Donne”, un cavaliere del parterre ha tentato di conquistarsi le attenzioni della dama più desiderata: Ida Platano. Si tratta di Armando Incarnato, il partenopeo che, chiamato al centro studio per raccontare le proprie frequentazioni, ne ha approfittato per lanciare un ambiguo messaggio alla bresciana.

“Ida ha fatto un regalo a mia figlia per Natale, volevo ringraziarla pubblicamente e dirle che anch’io ho un regalo per il suo“: questa la dichiarazione di Incarnato, che non ha smesso di guardare la dama per tutta la durata del siparietto. Tra i due, circa tre anni fa, ci fu una brevissima frequentazione sfociata in un appassionato bacio. Frequentazione che la Platano, ancora innamorata di Riccardo Guarnieri, non ebbe il coraggio di approfondire.

“Voglio che tu gli dica che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna, e tu lo sei“, ha continuato Armando, che per Ida sembra provare un affetto autentico. Secondo i telespettatori, la scena andata in onda è solamente il preludio di quello che accadrà nelle prossime settimane. C’è infatti chi è già pronto a scommettere in un riavvicinamento tra i due.

Di certo, al momento, la Platano non sta frequentando nessun cavaliere. Anche Armando, parallelamente, si trova in un momento di difficoltà all’interno del programma. Che tra i due la scintilla sia destinata a riaccendersi?