Amadeus e Giovanna hanno riscaldato il popolo del web mostrandosi intenti a scambiarsi dolcezze. Gli attimi scatenano un tripudio di like.

Dolcissimi e sempre più affiatati. Amadeus e Giovanna Civitillo continuano a far sognare il pubblico con il loro amore nato 19 anni fa. Una bellissima storia sorta negli studi de “L’Eredità” in cui lui era conduttore e lei showgirl, nota per il suo stacchetto della scossa.

Nel 2002, è stata proprio la sua scossa a fare breccia nel cuore del conduttore, conquistato fin da subito dalla sua bellezza. Dopo una lunga fase di corteggiamento non si sono mai lasciati costruendo una splendida famiglia: nel 2009 hanno dato alla luce il figlio Josè.

Il loro legame si è rinforzato negli anni condividendo traguardi e attimi di gioia condivisi sulla loro seguitissima pagina Instagram congiunta. L’ultimo post apparso sul suo feed ha scatenato un boom di like. A colpire la dolcezza della coppia.

Amadeus e Giovanna Civitillo dolcissimi: il momento scioglie i fan

“Incredibili”, queste le parole che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Amadeus e la compagna Giovanna.

Si tratta di uno scatto in cui sono ritratti vicini intenti in attimi dolcissimi. Molto eleganti a colpire la premura della Civitillo intenta a sistemare il papillon del marito mentre stanno realizzando un servizio fotografico nell’ambito del “Festival di Sanremo”

“Pronti #serviziofotografico #festivaldisanremo”, le parole nell’entusiasmo condivise sotto allo scatto che ha scatenato subito i fan in un tripudio di like e commenti.

Intanto di recente Giovanna ha affrontato una serie di critiche per una frase rilasciata nell’ambito di un’intervista a Mara Venier in cui ha rivelato come dopo aver incontrato il marito la sua carriera televisiva sia finita: parole che hanno scatenato polemiche, ma dietro le quali ha replicato argomentando con il fatto che le sue priorità di vita siano cambiate dopo essersi legata al compagno nella direzione di costruire una sua famiglia.