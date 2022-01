Il premio per un esempio di assoluta e travolgente bellezza ha la firma dell’attrice Kasia Smutniak, difficile non restarne abbagliati.

L’eterea bellezza di Kasia Smutniak torna a colpire i suoi fan. Quest’oggi l’attrice e modella, ben conosciuta al mondo anche per il suo ruolo di attivista per la difesa dei diritti umani, ha voluto condividere con il pubblico con il travolgente risultato di un suo novello trionfo sulle scene.

Dopo aver esordito sul grande schermo nel 2000 con la commedia diretta da Giorgio Panariello, di “Al Momento Giusto“, Kasia ha poi interpretato ben altri trentuno ruoli in importanti pellicole, e talvolta di levatura internazionale. Fra la produzione italiana si può sicuramente citare quello di indimenticabile protagonista nel remake italiano di “Perfetti Sconosciuti“, di Paolo Genovese. Oppure il suo vestire magnificamente i panni di musa per il premio Oscare Paolo Sorrentino in “Loro“. L’ultimo film, nell’appena conclusosi 2021 e dal titolo di “3/19“, è stato invece realizzato dal regista Silvio Soldini.

“Irreale” Kasia Smutniak sconvolgente e disinibita in bianco e nero è: “the sexiest woman alive” – FOTO

“Sexiest woman alive” tuonerà un fan oltralpe, di risposta all’istantanea in bianco e nero. Sconvolto dinanzi ad ammalianti sfumature vintage e ad un’eleganza senza tempo. Kasia indossa un voluttuoso abito che nasconde le sue braccia e, mimando un espressione che ricorda l’infanzia, i giochi, e il restare comicamente imbronciati, sembrerà incarnare le sembianze di una moderna Audrey Hepburn.

Semplicità e dinamismo. Sono queste le caratteristiche che sembrerebbero temprare, data anche la mancanza di una didascalia necessariamente esplicativa, la grintosa e leale artista nata sotto il segno del Leone.

“Ti ho rivista stasera in ‘Made in Italy‘”, continuerà un secondo utente, proferendo infine il suo: “meravigliosa“. La piacevole citazione riguarderà, in tal caso, il ruolo di “Sara”. Un personaggio interpretato da Kasia nel 2008 nella terza pellicola del cantautore e regista di origini emiliane, Luciano Ligabue.

L’etereo scatto è stato infine realizzato dal fotografo e regista, particolarmente attivo anche oltralpe, @giorgiocodazziph.