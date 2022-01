Mara Venier, momenti di forte imbarazzo nello studio di “Domenica In”: la frase non era rivolta al marito Nicola Carraro…

L’atteggiamento materno ed accogliente di Mara Venier le ha fatto guadagnare l’appellativo di “Zia Mara”. In effetti, gli ospiti di “Domenica In” non possono che sentirsi a casa propria all’interno dello studio, specialmente da quando la conduttrice, ormai quattro anni fa, è ritornata al timone del noto talk show.

Durante l’appuntamento di oggi, domenica 16 gennaio, la Venier ha sottoposto ai suoi ospiti il tema “Sanremo”, che fra poco meno di un mese riaprirà i battenti su Rai 1. Di fronte a personaggi del calibro di Fausto Leali ed Albano, la presentatrice si è lasciata andare ad un’esternazione che ha colpito tutti. Le parole della Venier, inaspettatamente, non erano indirizzate al marito Nicola Carraro…

Mara Venier, “ciao amore” ma non è il marito. Gelo a “Domenica In”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da pezzidicuore_prelemi🤍 (@pezzidicuore_prelemi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisabetta Canalis rischia il fuori tutto. Il vestito è mini e la fotocamera inquadra lì: spaziale – FOTO

Il secondo blocco di “Domenica In” è stato incentrato completamente sulla tematica “Sanremo”. Assieme ad ospiti del calibro di Bobby Solo, Fausto Leali ed Albano, Mara Venier ha voluto ripercorrere i momenti più belli delle passate edizioni della gara canora. Non poteva mancare la clip riassuntiva del 39esimo festival della canzone italiana, durante il quale Fausto Leali ed Anna Oxa trionfarono grazie al brano “Ti lascerò“.

In seguito, la Venier ha voluto omaggiare un amico a lei molto caro. Si tratta del musicista Renzo Arbore, che di recente è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Venier, congratulandosi con Arbore – sua ex fiamma -, ha voluto mandare in onda una clip relativa al “Festival di Sanremo 1986”.

“La mia canzone del cuore di Sanremo è Il clarinetto, di Renzo Arbore” – ha annunciato la padrona di casa, lanciando il servizio dedicato al cantante – “Ciao amore“. Un saluto decisamente intimo, quello della Venier, che tradisce l’affetto incontrastato che ancora la lega al cantante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mara Venier, il racconto della nota attrice gela il sangue: “Ho sognato che era viva!”

I due, che sono rimasti legati fino al 1997, hanno avuto un’appassionata relazione. Relazione che, con l’avanzare degli anni, si è trasformata in una solida e profonda amicizia.