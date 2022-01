Mara Venier, il racconto della nota attrice gela il sangue: “Ho sognato che era viva!”

Serena Rossi, ospite di “Domenica In”, ha fatto delle rivelazioni inaspettate a Mara Venier: c’entra la famiglia dell’attrice

Nella puntata odierna di “Domenica In”, Mara Venier ha inaugurato il blocco dedicato allo spettacolo con un’ospite a dir poco speciale. Si tratta di Serena Rossi, l’attrice partenopea che, proprio a partire da questa sera, sarà la protagonista di una mini-serie in onda su Rai 1, dal titolo “La Sposa”. La Rossi, che negli ultimi anni è stata uno dei volti di punta dell’emittente, ne ha approfittato per aprire le porte del proprio cuore alla Venier.

Oltre ad aver parlato di lavoro, Serena si è soffermata sulla sua famiglia, che per lei rappresenta un vero punto di riferimento. Le parole dell’attrice, ad un certo punto dell’intervista, hanno gelato il sangue alla Venier. Scopriamo insieme quello che ha detto la Rossi, ed in riferimento a chi.

Serena Rossi, il racconto a “Domenica In” gela il sangue: “Ho sognato che era viva!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ida Platano, l’ex torna alla carica? Gli indizi non lasciano spazio a dubbi

Serena Rossi, ospite di Mara Venier, ha svelato alla conduttrice quelli che sono i pilastri della sua vita. Come prima cosa, l’attrice ha confessato alla padrona di casa la passione da lei nutrita per il lavoro. Calarsi nei panni di molteplici donne, a detta della partenopea, è una sfida continua ed è una fonte inesauribile di risorse. Parallelamente, l’altro punto di riferimento imprescindibile, nel cuore della Rossi, è rappresentato dalla famiglia.

Oltre ad aver dichiarato il proprio amore al compagno Davide Devenuto e al figlio Diego, l’attrice si è soffermata a parlare della propria famiglia d’origine, in particolare di sua nonna. La fiction che aprirà i battenti questa sera, dal titolo “La Sposa”, vuole proprio essere un omaggio a nonna Giuseppina, presenza fondamentale nella vita di Serena.

“Proprio questa notte ho sognato che mia nonna era viva, che non se n’era mai andata” – ha ammesso la Rossi, con parole che tradivano l’emozione – “La serie che andrà in onda questa sera l’ho dedicata a lei“. Dichiarazioni che hanno pietrificato la Venier, che si lascia sempre coinvolgere dalle toccanti storie dei suoi ospiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Prossimo anno in costume”, Benedetta Parodi, le FOTO dividono il web. C’è chi apprezza e chi chiede di più…

La conduttrice, accodandosi alla Rossi, non ha potuto far a meno di condividere le sue parole. La famiglia, come ribadito dalle due donne, è il punto di partenza per raggiungere qualsiasi tipo di successo, sia personale che lavorativo.