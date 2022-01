Meteo: le previsioni per domenica 16 gennaio 2022

L’anticiclone è durato davvero troppo poco, oggi previste gelate ed abbassamento delle temperature su gran parte dell’Italia. I dettagli.

Dopo un sabato decisamente tiepido favorito dall’anticiclone proveniente dall’arcipelago atlantico delle Azzorre, ecco che le temperature subiranno un calo durante la giornata di oggi.

In quasi tutta Italia i termometri segneranno temperature anche sotto lo zero ed il freddo tornerà a farci battere i denti in bocca. Tutta colpa dell’aria gelida proveniente dalla Russia. In tutta Italia la situazione è più o meno simile, al Sud previste nevicate abbondanti sulla Calabria e Sicilia mentre sulle altre regioni abbondanti piogge fino alla giornata di domani, lunedì 17 gennaio. Ma vediamo nel dettaglio.

Che tempo farà oggi?

Una domenica all’insegna del freddo e del gelo in gran parte del Paese, dopo una giornata abbastanza soleggiata ecco una nuova ondata di freddo proveniente dalla Russia.

In quasi tutte le regioni del Nord Italia sono previste nevicate a bassa quota e gelate, anche durante la notte. Al Centro gelo e neve come al Nord, mentre al Sud si registrano copiose precipitazioni e nevicate in Calabria ed in Sicilia.

Come sempre la situazione, che potrebbe anche peggiorare, è monitorata dalla Protezione Civile. Fate attenzione a possibili mareggiate, specie sullo Ionio e forti raffiche di vento.

Evitate di uscire se non per estrema necessità ed urgenza, come sempre la prudenza non è mai troppa ed il cattivo tempo non vuole saperne, almeno per ora, di andar via.