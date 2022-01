Sono trascorsi due mesi dalla morte di Paolo Rossi: a distanza di tutte queste settimane, Federica Cappelletti ha deciso di rompere il silenzio e di parlare a Domenica In

Paolo Rossi ci ha lasciati il 9 dicembre 2021 ma ancora oggi la sua morte è una ferita aperta, soprattutto per le persone più importanti della sua vita. Tra queste c’è senza ombra di dubbio la moglie Federica Cappelletti, che lo ha amato profondamente fino al suo ultimo respiro. A distanza di due mesi, la donna ha trovato il coraggio di parlare di suo marito in televisione, dello studio di Domenica In da Mara Venier. La giornalista, infatti, si era ritirata nel privato per piangere da sola questo terribile lutto.

Paolo Rossi, la moglie Federica scoppia in lacrime a Domenica In: l’amore più grande della sua vita

Federica ricorda bene gli ultimi momenti della vita di Paolo, le sono rimasti impressi nella mente e ancora oggi non è facile convivere con l’idea che Paolo non c’è più.

Lo ha affiancato durante la malattia e aveva capito che non c’erano speranze, si è preparata mentalmente a quella tragedia, ma non esiste veramente un modo per abituarsi all’idea di dover vivere senza la persona che si ama.

Ricorda i momenti brutti, certo, ma ricorda anche quelli belli. Proprio nello studio di Domenica In, si è molto commossa quando è stato mandato in onda il filmato del loro matrimonio. Quello che è stato in assoluto il giorno più bello della sua vita.

I due sono convolati a nozze nel 2010, coronando il loro sogno d’amore e vivendo poi dieci anni bellissimi uno affianco all’altro.

Nonostante il terribile dolore, Federica fa del suo meglio per tenere vivo il ricordo di Paolo e di stare vicino ai loro figli che sono rimasti soli dopo questa terribile tragedia.