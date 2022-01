“My prerogative” Sara Croce trasparenze rock mozzafiato, la somiglianza è da capogiro – FOTO

In nera lingerie, ed in diretta, la modella Sara Croce sembrerà vestire i pani di un’altrettanto bionda ed ammaliante icona del pop. La somiglianza è vertiginosa.

Restare indifferenti di fronte ad un così inaspettato ritorno al passato potrebbe voler dire soltanto due cose. O non aver vissuto in quegli anni. Oppure: perdere uno “spettacolo mozzafiato“. Ad ogni modo, nel corso delle ultime ventiquattro ore, la giovanissima modella e showgirl di origini bergamasche, Sara Croce, pare abbia raggiunto inconsapevolmente un primato nell’arte del trasformismo.

“Correva l’anno 2004“, potrebbe pensare quest’oggi un fan di una delle più amate protagoniste di “Avanti Un Altro“. Ma sarà in contemporanea, o quasi, al passato appuntamento televisivo con “Tale e Quale Show“, che l’angelica bellezza nata sotto il segno dei Gemelli si cimenterà in un remake di un sensualissimo e senza tempo inno nei confronti della “libertà“.

“My prerogative” Sara Croce trasparenze in nero mozzafiato, la somiglianza è da capogiro – FOTO

