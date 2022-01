Rosalinda Celentano seduce i fan con il suo sguardo magnetico. La foto che conquista il web, shooting disarmante dell’attrice: bellezza ipnotica

Personaggio controverso ed eclettico, Rosalinda Celentano vanta una personalità artistica fuori dagli schemi, ereditata direttamente da padre Adriano e madre Claudia Mori. La musica lascia senza dubbio un segno indelebile nella crescita della figlia, che si rivela nel suo talento attraverso la partecipazione al “Festival di Sanremo” nel 1990 con il brano “L’età dell’oro“.

Prosegue la sua carriera con la vittoria nella sezione “Disco Verde” del Festivalbar attraverso l’esecuzione di “Quanti treni“, eppure non è il canto la forma d’arte in cui raccoglie più consensi. Nonostante siano diverse le modalità d’espressione sperimentate dall’artista, come la scultura e la pittura, sarà la recitazione a permetterle di dimostrare al pubblico il suo carisma, con interpretazioni degne di nota.

Impossibile dimenticarla nel ruolo di “Satana” nella celebre pellicola di Mel Gibson “La passione di Cristo“, direttamente selezionata dal regista proprio per il particolare fascino misterioso che da sempre la contraddistingue.

Dopo aver partecipato all’edizione del 2020 di “Ballando con le Stelle” in coppia con Tinna Hoffmann, regalando al pubblico il suo intenso percorso all’interno della trasmissione, è su Instagram che offre ai fan nuovi spunti. Come l’ultimo shooting condiviso sui social, con un’inedito scatto che ne esalta la magnetica bellezza.

Rosalinda Celentano, sguardo penetrante e misterioso

Firma caratteristica della sua immagine, il buzz cut quasi sempre sfoggiato dall’attrice è la scelta di stile che meglio evidenzia i particolari lineamenti del suo viso. Senza dubbio forte, come la sua personalità, e per questo unica ed inimitabile, il taglio portato con assoluta eleganza è stato spesso oggetto di discussione, come molti altri temi che la riguardano da vicino.

Un passato difficile e controverso, superato con grande forza e determinazione, qualità trasmesse dallo sguardo catturato nell’ultimo shooting postato. Una corona di piume nere incornicia il suo viso per un effetto dark, ripreso anche dall’abbondante uso di matita a definire il contorno degli occhi azzurri, per un risultato magnetico e conturbante.

Lo scatto ipnotizza i numerosi fan di Rosalinda Celentano, che commentano l’ennesima dimostrazione del suo fascino: “Magnifica, unica, meravigliosa“, “Sei bellissima“, “Disarmante“.