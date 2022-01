Labbra socchiuse e completo in rosa, l’inebriante sorpresa mattutina di Michelle Hunziker lascia interdetti i suoi fan nel weekend.

La brillante conduttrice di “All Together Now” ha fatto ritorno a Milano dopo la sua vacanza ad “alta quota“. Attrice, ex modella e caleidoscopica showgirl classe 1977, Michelle Hunziker, ha iniziato ad emozionare gli spettatori del piccolo schermo a partire dalla metà degli anni ’90. Inizialmente con il suo approdo nella trasmissione di “Buona Domenica“. Alle soglie del 2000 si affaccia anche sul grande schermo. Ricoprendo il ruolo di protagonista in una commedia di Bruno Colella. E, parallelamente, in un dramma firmato da Luca Guadagnino, “The Protagonists“.

Volto amatissimo per diverse annualità nel tg satirico di Canale 5, “Striscia La Notizia“. E nuovamente protagonista nella esilarante sit-com “Love Bugs” al fianco di Fabio De Luigi. L’ex storica spalla di Cladio Bisio, assieme a Vanessa Incontrada, in “Zelig“, ha questa mattina di fine gennaio voluto coronare il suo ritorno in città con una “sorpresa” che lascia il suo seguito, per intero e tutt’ora, imbambolato.

“Sempre di più” Michelle Hunziker osa mostrando il suo lato prezioso, fan imbambolati – FOTO

