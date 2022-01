L’inatteso racconto di una volontaria rinuncia da parte di Silvia Toffanin, al suo grande sogno d’amore, fa ora riemergere, al fianco di Pier, dei dubbi sul suo passato.

La bellissima ex modella di origini venete, Silvia Toffanin, ha inaspettatamente rivelato un retroscena riguardante delle sue passate ed altrettanto ferree decisioni sul fronte amoroso. Le intenzioni dell’attuale conduttrice, nonché amatissima presenza in tv con il salottino pomeridiano di “Verissimo“, sarebbero state quelle di preferire un eclatante rifiuto, ed una scelta più semplice. Specialmente rispetto a quello che prevedono, in una coppia al giorno d’oggi, le convenzioni sociali.

Come i suoi fan ben sanno, la conduttrice classe 1979, ha dimostrato di essere da ben vent’anni felicemente in coppia fissa con il noto manager Pier Silvio Berlusconi. Allora cosa avrebbe riguardato in passato la sua decisione di “non andare oltre”? Scopriamolo ora, più nei dettagli, grazie ad un’intervista rilasciata da lei stessa.

“Mi spaventa…” Silvia Toffanin ecco perché rifiutò la proposta del suo grande amore

Le decise affermazioni pronunciate in questi giorni dalla nata sotto il segno dello Scorpione non ammetterebbero ad ora ulteriori dubbi. La decisione di non sorvolare a nozze per la solida coppia del mondo dello spettacolo avrebbe fatto leva, anni fa, su una questione del tutto personale. E riguardante, seppur in memoria del suoi esordi nel lontano ’97, l’ex concorrente di “Miss Italia“.

“Forse il matrimonio mi spaventa“, ha difatti ammesso la conduttrice. E sfruttando l’occasione per parlare delle sue insicurezze. Silvia ha spiegato di come abbia deciso di intraprendere tale scelta semplicemente perché non sarebbe in grado, visto la sua etica, di sopportare l’idea che la persona che resta al suo fianco sia costretto ad un dovere. Piuttosto che alla pura volontà di portare a compimento, per quanto possibile, i suoi desideri.

“Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui“, ha poi affermato la Toffanin sul partner di una vita, Pier. “Non sento il bisogno di una cerimonia“, rivelerà in conclusione Silvia, decidendo concludere il suo excursus sentimentale con ancor più orgoglio. E non senza porre l’accento su una clausola ancora alquanto attuale. Un vincolo come il matrimonio, visti i suoi ideali d’amore, non potrebbe mai farla sentire “più amata“. Che allora Silvia sia sempre stata di quest’idea?

E forse ancor prima di conoscere lo stesso Pier? Sfortunatamente per i fan del celebre duo, ed almeno per il momento, pare non sia dato saperlo.