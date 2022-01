Tragico incidente sulla provinciale: morto ragazzo di soli 19 anni

Tragico incidente a Mogol di Brusasco (Torino) nella serata di sabato 15 gennaio: ragazzo di 19 anni perde la vita.

Continuano a macchiarsi di sangue le strade del nostro Paese. Nella serata di sabato 15 gennaio, in un drammatico incidente stradale, la vita di un ragazzo di soli 19 anni è stata spezzata. Uno scontro frontale tra due auto che al giovane non ha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo.

Torino, tragico incidente sulla provinciale: morto ragazzo di 19 anni

Aveva solo 19 anni Luca Ferro, il ragazzo di Verrua Savoia che nella serata di sabato 15 gennaio ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale. Stando a quanto riportano i colleghi della redazione di Torino Today, il giovane procedeva lungo la provinciale 590 della val Cerrina in frazione Mogol di Brusasco (Torino). A bordo della sua Opel Corsa, Ferro si stava dirigendo in direzione Brozolo, quando si sarebbe scontrato con una Volkswagen Passat, che invece procedeva in senso opposto verso Cavagnolo.

Il violento impatto si sarebbe registrato all’altezza di via Case Sparse per cause ancora da accertare. Sul posto sarebbero immediatamente intervenuti i vigili del fuoco i quali hanno proceduto ad estrarre dalle lamiere il 19enne. Purtroppo per lui, nulla da fare, i sanitari del 118 sopraggiunti sui luoghi, altro non hanno potuto che constarne il decesso avvenuto sul colpo.

Ad intervenire anche i carabinieri della stazione di Chivasso e quelli delle stazioni di Cavagnolo e Castiglione Torinese, riporta Torino Today. Non sarebbe in gravi condizioni il conducente dell’altra vettura, trasportato comunque in ospedale. All’esito del sinistro l’auto del 19enne avrebbe preso fuoco, ma nell’arco di alcuni minuti l’incendio sarebbe stato domato.

Le autorità hanno provveduto ad effettuare i primi rilievi del caso, adesso si indaga per comprendere quali siano state le cause che hanno condotto al sinistro e, se eventualmente, possano essere ascritte a qualcuno delle responsabilità per l’occorso.