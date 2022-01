Verissimo, notizie tremende dopo C’è posta per te: le sue condizioni

‘Verissimo’, novità assoluta per il programma. Ci sarà spazio anche per le storie di ‘C’è posta per te’: la grande assenza fa subito discutere.

‘Verissimo’ è indubbiamente uno dei programmi di punta di casa Mediaset. Nella trasmissione vengono mostrati servizi in merito ai principali fatti della settimana (principalmente cronaca rosa) e soprattutto arrivano numerosissimi ospiti in studio. La conduttrice del rotocalco televisivo è Silvia Toffanin, accusata a più riprese di essere raccomandata. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, in realtà, è una donna bellissima, bravissima e piena di talento.

In questi anni la sua popolarità è cresciuta notevolmente e in molti stanno riconoscendo la sua bravura. Per ‘Verissimo’, inoltre, c’è una grande novità che farà impazzire tutti i fans del programma: da questo sabato ci sarà infatti lo spazio dedicato alle storie di ‘C’è posta per te’. Sono stati annunciati già i primi protagonisti delle vicende, ma spunta già un’assenza pesante destinata a far discutere.

Verissimo, spazio anche per ‘C’è posta per te’: la grande assenza fa discutere

Mediaset, per l’attuale stagione televisiva, ha deciso di mettere nei propri palinsesti due episodi a settimana di ‘Verissimo’. Per la Toffanin, c’è una novità assoluta: presente nello show uno spazio dedicato ai protagonisti di ‘C’è posta per te’. Il programma guidato da Maria De Filippi ottiene sempre numeri incredibili e i protagonisti delle vicende entrano nel cuore (o fanno infuriare) gli innumerevoli telespettatori.

Nella prima puntata in cui c’è stata questa bella rubrica, si è parlato di nuovo delle storie di Fernando, di Giada e di Susanna. Spicca l’assenza di Alessia Quarto: la sua vicenda è stata una delle più forti e appassionanti della scorsa puntata. La popolarità della donna napoletana è salita alle stelle dopo la sua apparizione sul piccolo schermo. Il video della storia ha fatto il giro del web con una velocità pazzesca. Il numero dei suoi followers su Instagram è cresciuto a dismisura.

L’assenza di Alessia Quarto ha subito fatto storcere il naso ai telespettatori: (probabilmente) la ragazza non è stata invitata perché è risultata positiva al coronavirus.