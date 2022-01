Alberto Matano, mette tutto da parte e sui social racconta il suo dolore. Un ricordo che per lui non morirà mai

Alberto Matano, uomo e professionista di classe, in questi ultimi giorni è stato protagonista di un botta e risposta con la collega, concorrente, Simona Branchetti. Entrambi si trovano al timone dei programmi pomeridiani di approfondimento, “La vita in diretta” su Rai 1, “Pomeriggio 5 News” per la giornalista del Tg 5 che fino a lunedì 17 sostituisce Barbara D’Urso.

La contesa tra i due sarebbe dipesa dalla soffiata fatta dal programma Mediaset, nei confronti della Rai, per l’intervista al marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin. Un’accusa mossa da Matano che ha chiamato in causa la Branchetti. Proprio lei ha specificato che i due si erano chiariti e che per il lavoro che entrambi fanno stare sul pezzo è fondamentale.

Pareva tutto appianato quando in realtà, Matano ha negato la telefonata ed il chiarimento e allora sui social la giornalista ha tuonato “Pessimo Alberto Matano, che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto! E lo scorretto chi è?”.

Alberto Matano ed il ricordo straziante

Una polemica che ha tenuto viva l’attenzione sui due programmi ma che ieri è stata messa da parte da un dolore grande, da una tristezza e da un vuoto che non conosce eccezioni: la morte di David Sassoli.

Il presidente del Parlamento Europeo ha lasciato in tutti un grande vuoto ed il cordoglio per lui, la sua figura ma soprattutto la sua persona, è stato unanime, tanto dal mondo della politica che da quello del giornalismo.

E anche Alberto Matano lo ha voluto ricordare con grande commozione e dolore. Un caro collega conosciuto proprio nella redazione del Tg1 dove i due hanno lavorato insieme per diverso tempo.

“Ciao David, che dispiacere. Mi ricordo nella tua stanza al Tg1 la giacca sempre pronta per l’edizione straordinaria e i tuoi consigli preziosi per il mio primo servizio per Tv7” ha scritto il giornalista su Instagram.

Un ricordo intimo che per Matano resterà indelebile e che ha voluto condividere con il suo pubblico precisando: “Noi eravamo tutti orgogliosi di te. Resta la tua lezione dì libertà e passione. #davidsassoli”.