“La più bella dopo la mia fidanzata”, Alessia Marcuzzi irresistibile: in intimo è divina – FOTO

Alessia Marcuzzi è ancora una volta seducente, accattivante e sensuale sui social, la sua foto ha fatto impazzire il web

Nell’attesa di un possibile ritorno in televisione annunciato dal giornale Tvblog, Alessia Marcuzzi non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Su Instagram vanta di più di cinque milioni di fan che la seguono, supportano e sostengono in ogni situazione.

Sono in tanti a sperare che l’indiscrezione sulla conduzione di “Le Iene” o di altri programmi televisivi diventi realtà, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo.

Alessia Marcuzzi, senza veli e i fan in tilt – FOTO

