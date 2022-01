Alfonso Signorini scatenato durante la diretta del “GF Vip”: la frase del conduttore ha fatto calare l’imbarazzo in studio

Prosegue il triangolo infuocato tra Alex Belli, Soleil Stasi e Delia Duran. Dopo l’ingresso di quest’ultima all’interno della casa del “GF Vip”, i telespettatori si aspettano davvero di tutto. Negli scorsi giorni, Delia e Soleil si sono lanciate vicendevolmente delle frecciatine, ma le tensioni accumulate non sono ancora esplose in una vera e propria lite. Non è detto, tuttavia, che ciò non possa accadere proprio al termine della puntata di oggi.

Alfonso Signorini, fin dall’inizio della diretta, ha cercato di mettere le due donne l’una contro l’altra, chiamando in causa lo stesso Alex Belli. Ad un certo punto, il conduttore si è lasciato scappare una frase che il pubblico non poteva far a meno di sottolineare. In pochi secondi è calato il gelo in studio.

Alfonso Signorini scatenato in diretta: “vedo che hai voglia…”. La frase crea imbarazzo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELIA DURAN (@deliaduran_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “MasterChef”, insulti pesanti tra concorrenti: intervengono i giudici

Per richiamare l’attenzione delle due concorrenti più gettonate del momento, Alfonso Signorini ha voluto mostrare loro un post condiviso dallo stesso Alex Belli. L’attore, mediante un tweet pubblicato nell’apposito social network, ha voluto far arrivare la propria vicinanza alla Stasi. Quest’ultima, a detta dell’ex gieffino, sarebbe l’unica a riservargli delle parole d’affetto, contrariamente a quanto starebbe facendo la moglie Delia.

“L’unica che mi pensa e che è connessa con la mia essenza“: questo è quanto Alex ha voluto comunicare alla Stasi. Signorini, che ha chiesto alle concorrenti che cosa pensassero delle parole di Belli, si è trovato spiazzato di fronte alle loro risposte. Se la Duran ha cercato di minimizzare le frasi del marito, Soleil si è mostrata ben più determinata a volerne decifrare il contenuto: “chiediamolo direttamente a lui!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Amadeus in difficoltà durante la diretta: “Come è potuto accadere?”. Mai visto così

Il giornalista, davanti a tanta insistenza, non è riuscito a trattenere una battuta delle sue: “vedo che hai molta voglia di sentirlo!“. Una frase che, ovviamente, non ha fatto altro che accrescere la tensione tra le due rivali. Dallo studio, dopo alcuni secondi di totale silenzio, è arrivata l’immancabile replica dell’attore. Quest’ultimo, posto di fronte alle due donne, non ha avuto dubbi.

“Nonostante i tre anni e mezzo che abbiamo vissuto, l’unica che mi difende è Soleil” – ha protestato l’ex concorrente, riferendosi alla moglie – “Ti lancio queste frecciatine per farti capire“. La Duran, che non si è fatta certamente rimproverare dal marito, ha lasciato intendere di essere ancora risentita del suo comportamento. La Stasi, all’opposto, sembra profondamente avvertire la mancanza dell’amico, per il quale, con ogni probabilità, era arrivata a provare qualcosa di più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Non vorrei zoomare, ma..”, Diletta Leotta, nessuno resiste alla tentazione: che davanzale! – FOTO

“Sei un animale della televisione, pubblica pure quello che vuoi“: questa la severa stoccata che la Duran ha rivolto al marito. Di sicuro, nel corso dei prossimi appuntamenti, Alex e Delia avranno l’occasione di confrontarsi per chiarire una volta per tutte il loro rapporto.