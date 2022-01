Amadeus in difficoltà durante la diretta dei “Soliti Ignoti”. Il conduttore non si era mai mostrato così davanti al pubblico…

La puntata dei “Soliti Ignoti” di questa sera ha avuto un ospite decisamente speciale. Si tratta di Sebastiano Somma, l’attore originario di Castellammare di Stabia, da poco tornato alla ribalta grazie alla pellicola “Una Sconosciuta“. Il film, diretto da Fabrizio Guarducci, è uscito nelle sale lo scorso 13 dicembre.

Sebastiano, che ha avuto modo di commentare il suo recente successo cinematografico, si è dimostrato un concorrente arguto ma, al contempo, estremamente rigido nel suo ruolo. Solo per un istante, l’attore ha fatto crollare le proprie difese abbandonandosi ad un momento di puro divertimento. La scena, ovviamente, non ha mancato di scatenare la reazione di Amadeus.

Amadeus in difficoltà durante la diretta: “Come è potuto accadere?”. Mai visto così

Sebastiano Somma, che si è dimostrato un concorrente modello, non ha potuto evitare di far crollare le proprie difese di fronte all’ignoto 2. La donna, che si è presentata con il nome di Mimma, ha fin da subito catturato le attenzioni del concorrente e del conduttore. Somma, indeciso sul da farsi, ha scelto di chiedere il primo indizio della serata. Ciò che ne è scaturito ha davvero dell’incredibile.

“Mia mamma mi ha sempre chiamata Mimma perché odiava il mio vero nome, Emma, in quanto era il nome di sua suocera“: questo l’esilarante racconto dell’identità 2, che ha suscitato le risate a crepapelle degli spettatori. Mentre Sebastiano si lasciava trasportare dall’atmosfera goliardica, Amadeus non ha potuto far a meno di palesare il proprio sbigottimento.

“Come è potuto accadere che sua mamma l’abbia chiamata con il nome della suocera?“, ha domandato il conduttore, che in tanti anni non si era mai ritrovato di fronte ad un indizio così bizzarro. Mimma, con il sorriso sulle labbra, ha spiegato di aver ricevuto questo nome per tradizione. Una risposta che ha lasciato soddisfatto il conduttore.

“Sì, la tradizione di trasmettere i nomi è ancora attiva” ha constatato il presentatore, prima di riportare l’attenzione sulla gara. Un siparietto che, senza ombra di dubbio, ha avuto il merito di allentare la tensione di Sebastiano Somma.