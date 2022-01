Amici 21, LDA è crollato durante l’ultima puntata andata in onda. Il cantante si è esibito per la gara di canto e ha raccontato una storia davvero molto toccante

LDA è senza ombra di dubbio uno degli allievi più amati di questa lunga edizione di Amici di Maria De Filippi. All’inizio di questo percorso si è ritrovato ad affrontare molte difficoltà a causa dei pregiudizi: Luca, infatti, è il figlio di Gigi D’Alessio e questo gli ha creato molteplici problemi all’interno del programma. Nel corso dei mesi è riuscito a farsi volere bene sia dai suoi compagni di viaggio che dai telespettatori, Luca ha dato tutto se stesso ed è proprio per questo che ha emozionato il web nel corso dell’ultima puntata andata in onda.

Amici 21, LDA crolla durante la puntata: la commozione di Fiorella Mannoia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fabrizio Frizzi e la lunga malattia che ha vissuto. Ecco cosa è successo poco prima di morire

Luca, infatti, si è esibito durante la gara cover giudicata dalla cantante Fiorella Mannoia. Ha deciso di cantare Buongiorno Vita di Ultimo, su cui ha scritto delle barre molto toccanti per una persona che lui ama tantissimo.

Non ha specificato il nome di questa persona ma è stato reso chiaro quando ha cominciato a cantare: “La cosa bella dell’Alzheimer è che non ti accorgi che ce l’hai“. Queste parole sono arrivate come un pugno nello stomaco di molti, ma anche nel suo, che si è bloccato e non è riuscito a continuare l’esibizione.

Fiorella si è molto intenerita, soprattutto quando Luca ha cominciato a scusarsi ripetutamente. “Sono solo ragazzi, in questo momento vorrei tanto abbracciarlo e consolarlo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “E’ una lesione” a rischio il futuro di Giulia Stabile dopo l’infortunio ad “Amici”, fan in allarme

Luca, dopo aver bevuto un po’ d’acqua, ha chiesto di ricominciare e ha portato a casa il voto. Alla fine, è riuscito a scansarsi l’eliminazione e a superare la prova.