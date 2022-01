Saranno attimi amari in vista della separazione? La drastica decisione indetta nei confronti di Anna Tatangelo spiazza i suoi fan in tempi record.

Questa potrebbe essere l’inaugurazione di un periodo di difficoltà per l’artista canora e conduttrice di origini laziali, Anna Tatangelo. Se nella passata annualità, la giurata di “All Together Now“, aveva dimostrato di essere particolarmente amata dai telespettatori del piccolo schermo. Ora, la cantante classe 1987, sarebbe stata individuata nel razionale e mirino di Mediaset.

Mediaset, dopo aver valutato attentamente la situazione, avrebbe preferito trasmettere la notizia in tempi brevissimi. Ad amareggiare, perciò, i fan dell’artista saranno alcuni insoliti cambiamenti del palinsesto. Ed elencati con la dovuta precisione dal portavoce ufficiale della rete. Il manager Pier Silvio Berlusconi.

Anna Tatangelo un tragico arrivederci, Mediaset: ecco la notizia che nessuno voleva ricevere

Se anche l’attesissima nuova stagione di “Scene Da Un Matrimonio“, celebre serie televisiva statunitense realizzata da Hagai Levi e con evidente riferimento al lavoro svolto dal suo primo autore, il drammaturgo svedese Ingmar Bergman, sarebbe stata definitivamente esclusa dai progetti della sua autrice. Adesso, anche l’omonima trasmissione guidata da Anna, su Canale 5, potrebbe essere vittima in queste ore del medesimo destino.

“Le motivazioni?” Per rispondere in maniera esaustiva alle incalzanti preoccupazioni dei fan della conduttrice, Pier Silvio avrebbe desiderato illustrare nel dettaglio le pressanti dinamiche. La nona edizione del programma è stata rimandata. E purtroppo a data da destinarsi. La decisione sarebbe stata portata a compimento nonostante gli ottimi ascolti e dati di share registrati finora. Quanto in virtù delle dieci emozionanti puntate di inizio ottobre 2021.

Intenta a selezionare le potenzialità dei vari format susseguitesi nei mesi passati, la rete, potrebbe aver optato per l’esclusione della Tatangelo come guida, in virtù di una differente presenza scenica. Resterebbe però, infine, valida anche una seconda ipotesi. Ovvero, come accaduto in attesa dell’ottava edizione, il manager potrebbe piuttosto star valutando di non annullare ma rimandare la messa in onda, inizialmente prevista per la metà di gennaio, per la durata di un mese.

Vista, innanzitutto, la coincidenza ed il relativo il rischio di un sostanziale calo di audience con l’inizio del “Festival Di Sanremo“.