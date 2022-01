Barbara D’Urso, non crederete mai a quello che fa il figlio Gianmauro. La conduttrice è fiera di lui

Barbara D’Urso, sapete che lavoro fa il figlio Gianmauro? Il primogenito di Carmelita è un vero eroe e lei ne è felicissima

Barbara D’Urso è la regina dei salotti gossip in tv ma spesso ne è anche protagonista. La conduttrice di “Pomeriggio 5” infatti incuriosisce molto con la sua vita privata. Cerca di mantenerla tale il più possibile ma i fan ed i curiosi muoiono dalla voglia di sapere se ci sia davvero un uomo nella sua vita.

Superata la soglia dei 60 anni, Carmelita si mantiene in formissima e ha un fisico da fare invidia alle ragazzine. Per lei però sembra aver influito molto la batosta avuta dal marito, il celebre produttore cinematografico Mauro Berardi. I due si sono separati bruscamente e solo dopo tanti anni sono riusciti a ristabilire un equilibro.

“Con lui la rottura fu traumatica ma negli anni sono riuscita a costruire un rapporto sereno, per dei genitori è sempre una conquista importante. Lui è stato l’uomo che ho amato di più” ha detto in occasione dei suoi 60 anni.

Proprio insieme a Berardi, Barbara ha messo al mondo i suoi figli, Giammauro ed Emanuele. Ma sapete cosa fa il più grande?

Barbara D’Urso, la riservatezza e la vita del figlio Gianmauro

Barbara D’Urso ha sempre cercato di proteggere i suoi figli dai riflettori e dal gossip. Per lei valgono più di ogni altra cosa al mondo. Ed i due, allo stesso tempo, non hanno mai rilasciato dichiarazioni né sulle loro vite e né tantomeno su mamma Carmelita. Anche sui social i giovani non mostrano mai la conduttrice e allo stesso tempo nemmeno la mamma parla dei suoi due gioielli.

Tra i due, di certo, Gianmauro è il più riservato. Lontanissimo dalle telecamere, ha reso mamma Carmelita orgogliosissima di lui per la scelta di vita che ha fatto. Giammauro Berardi, primogenito di Barbara e Mauro, è un medico molto ambizioso. Classe 1986, si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lavora al servizio dei più deboli.

Proprio la sua laurea ha rappresentato un momento importante per tutta la famiglia. Non solo per il traguardo raggiunto e nel migliore dei modi, ma perché, per la prima volta dopo tanto tempo e tanto astio, i genitori di Gianmauro si sono riuniti per essergli vicino e festeggiarlo.

Il primogenito di Barbara D’Urso è medico del pronto soccorso ed in passato, diverse volte, ha prestato il suo aiuto nelle zone di guerra. Ha partecipato, infatti, come medico, a diverse missioni umanitarie.