Beautiful è una delle soap più famose della televisione: nel corso di tutti questi anni, ci sono tantissimi personaggi che sono andati via e altri che sono tornati

Beautiful è una delle soap opera più famose del mondo. Va in onda oramai da moltissimo tempo, così tanto da essere considerato come metro di paragone per tutte le fiction che durano a lungo, ma mai fino a questo punto. Nel corso di questi numerosissimi anni abbiamo conosciuto e poi detto addio a tantissimi personaggi: tra questi c’è sicuramente Susan Flannery, che per 25 anni ha interpretato il ruolo di Stephanie. Solo nel 2021 ha deciso di lasciare la soap che l’ha resa così tanto famosa. Siete curiosi di scoprire cosa fa oggi lontano dai riflettori?

Beautiful, vi ricordate Stephanie? Ecco cosa fa oggi l’attrice

Susan è nata a Jersey City nel lontano 1939, è proprio lì che è cominciato tutto e ch l’ha portata a diventare una delle attrici più note nel mondo. Infatti non è un caso se nella sua lunga carriera è arrivata a vincere ben quattro Emmy Awards. Nonostante abbia fatto tantissimo nella sua vita, compreso la regista, amava tantissimo il suo ruolo in Beautiful ed era molto legata alla soap opera.

Se ha deciso di lasciarla al tramonto della sua carriera, non è per provare qualcosa di diverso, ma per un motivo molto più importante. Infatti, l’anno prima del suo abbandono, le hanno diagnosticato un tumore al colon e in seguito anche la fibriomialgia.

Susan ha deciso di non perdere le speranze e di affrontare quello che le è successo come una opportunità per restare forte e non perdere mai il suo immenso coraggio, anzi.

Del suo privato invece si sa davvero poco: fino a poco tempo fa girava la notizia che Susan avesse una relazione con l’attrice Fannie Flagg, ma non è stato mai confermato niente per cui non è ancora chiara la sua situazione sentimentale.