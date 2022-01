E’ davvero finita tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbanese? Lo dimostrano in diretta le immagini inedite della showgirl e del piccolo Santiago.

A seguito degli innumerevoli ed inconsistenti rumors dell’ultimo periodo, finalmente si fa luce quest’oggi sul velo di mistero che aleggia da tempo sulla storia d’amore tra la showgirl di origini argentine ed il noto hair stylist partenopeo. Il palpabile divario nella quotidianità, tra Belen Rodriguez ed il fotografo, Antonino Spinalbese, starebbe divenendo di ora in ora sempre più evidente agli occhi del pubblico della penisola.

Nonostante un inizio a prova di standing ovation. Entrambi all’insegna di un manifesto equilibrio e sempre pronti a godere del loro periodo idilliaco, dopo la nascita della bellissima Luna Marì, lo scorso 12 luglio 2021, qualcosa sarebbe drasticamente cambiato tra i due. A darne la triste notizia ci ha pensato la stessa soubrette. Grazie ad un video inatteso pubblicato due ore fa.

Belen Rodriguez “è single” la rivelazione dal vivo al figlio Santiago: ora dovrà pensarci lui?

“Signor Santiago in cucina“, esordisce canzonatoria la showgirl in una delle sue ultime storie condivise su Instagram poche ore fa. “Vediamo se regge la pressione del teleobiettivo“, rincara più tardi la dose Belen alludendo alla fragilità delle uova e dell’aspirante chef che, indubbiamente: “può farcela“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ti sta benissimo” Alessandra Amoroso look disarmante, è meglio di un gelato alla crema – FOTO

La showgirl è sola in casa, in compagnia soltanto delle sue meravigliose mascotte. Ma soli otto anni d’esperienze alle spalle ed un generoso spirito d’iniziativa, saranno abbastanza. Dopo aver colto al balzo la proposta di Santiago di cimentarsi in cucina, come quella di un precedente scambio di palla color arancio nel loro salotto, Belen si lascia sfuggire la verità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Storie italiane”, Al Bano su “Sanremo 2022”: “Avrei voluto concorrere con loro”

Di fronte ad alcuni dubbi del preadolescente, la showgirl tenterà di convincerlo, e confesserà. “Ma dai… Ora che mamma è single“. Sganciata la bomba dunque. Ecco il motivo per cui, da adesso, dovrebbe pensare a tutto il suo aitante chef. Eppure, a quanto pare, nessun accenno di tristezza prenderà il sopravvento. La soubrette nata sotto il segno della Vergine resterà imperturbabile. E Santiago, nel frattempo, si dimostrerà sempre più grande e somigliante al suo papà, il noto showman e ballerino Stefano De Martino.

Perciò, vista la prolungata assenza di Antonino, stamattina ha infine preferito annunciarlo lei stessa a gran voce. Per fortuna: “c’è un uomo che cucina“.