“Ti sta benissimo” Alessandra Amoroso look disarmante, è meglio di un gelato alla crema – FOTO

Uno scatto non solo per i deboli di cuore, ma anche per i più speranzosi. Quando “Tutto Accde” Alessandra Amoroso è sempre bellissima.

Dopo che uno studio ha confermato la non veridicità del “Blue Monday“, il giorno più felice dell’anno potrebbe essere invece calendarizzato, stando ad altre più affidabili ricerche, nel primo periodo dell’estate. Quando “si mangiano più gelati“. A tal proposito, una visione da “far sciogliere” il pubblico italiano, è stata condivisa pochi istanti fa in rete. E potrebbe, quanto meno visibilmente racchiudere, tale filosofia.

Dopo anche aver toccato le intime corde di “Piuma“, alla fine del 2021 e rispettivamente agli inizi del mese di settembre e poi di novembre, la cantante pugliese Alessandra Amoroso ha presentato ai suoi ascoltatori ben altri due brani. Con “Tutte Le Volte” l’artista ha dato voce ad “energia e una carica sorprendenti“, nonostante le parole nel testo facciano riferimento ad uno stato di qui, mai “così allegra“, solitudine. Mentre, nella successiva “Canzone Inutile“, verrà mostrato dall’amata ex allieva di “Amici – di Maria de Filippi“, un più acuto confronto con una riflessiva se stessa. Ad ogni modo, la solare artista trentacinquenne, ha desirato scoprire oggi le motivazioni di un suo improvviso slancio di felicità.

“Ti sta benissimo” Alessandra Amoroso look disarmante, è meglio di un gelato alla crema

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

“Quel sorriso che mi fa bene al cuore…” risponderà un fan al post condiviso questo lunedì, 17 gennaio, dall’attuale ed allegra protagonista della 13esima serata di ogni mese. “Esattamente“: perché, dalle ore 21.00 dello scorso giovedì, Alessandra ora presenterà ben sette appuntamenti su RTL 102.5. Concedendo ai suoi ascoltatori la possibilità di intraprendere un emozionante viaggio fatto di storie e bellissimi racconti. “Tutto Accade” pare si sia aggiudicato fino a questo momento, visti la sua guida quanto i suoi contenuti artistici, la nomina di un’avventura impossibile da lasciare sfuggire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Arisa, domenica sconvolgente, la notizia che ha colpito tutti: “Chiedo scusa..”

A seguire una lunga serie di apprezzamenti non potrà altrettanto mancare nei confronti del nuovo look della cantante. “Ti sta benissimo“, sottolineerà infine un’ammiratrice dell’artista. O anche, emani felicità, “come un gelato alla crema“. Non si può che dedurre, ora di come il cappellino di peluche, in tinta vagamente beige, pare abbia decisamente “fatto colpo” sul suo pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso, non crederete mai a quello che fa il figlio Gianmauro. La conduttrice è fiera di lui

Inoltre il segreto della paladina per un ferreo buon umore, come ha lei stessa dimostrato in ad una recente performance dell’omonimo brano su descritto, e tenutasi dal vivo l’8 gennaio 2022 in occasione dell’ultimo match della “Women Supercup“, risiederebbe molto spesso anche nel successo di una spontanea e meravigliosa mise en palce.

“Mi raccomando“, vorrà concludere un ultimo utente visionando la collezione di tre scatti da standing ovation, “continua così“.