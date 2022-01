Dayane Mello, la modella brasiliana in una carrellata di foto in cui appare senza fronzoli. Semplicemente incantevole.

Dayane Mello, sono tutti pazzi di lei! La bellissima modella brasiliana si conferma essere la protagonista sui social. Ogni volta che partecipa ad un programma e rilascia un’intervista tutti sono appassionati nell’ascoltarla, soprattutto negli ultimi tempi. La sua presenza ai reality diventa sempre motivo di discussione, spettacolo dopo spettacolo.

In Italia la conosciamo molto bene; “Pechino Express” prima e “Grande Fratello VIP” esperienze che hanno reso celebre il suo personaggio. La Mello tuttavia non dimentica le sue origini e così ha accettato lo scorso anno di partecipare a “La Fazenda” il reality brasiliano da cui si è alzato un polverone e per la quale ha ricevuto tutto l’affetto del suo pubblico italiano nonostante la distanza geografica.

Dayane Mello, le FOTO immortalano tutta la sua bellezza

“Non limitarti a sognare una vita migliore, combatti per essa senza mai smettere di goderti quella che hai già! ✨✨” sicuramente una carrellata di foto che scandiscono i momenti più salienti per la modella, una raccolta che la vedono protagonista sia da sola – come il bellissimo primo piano con cui si apre il post – a quelli dove si trova insieme ai suoi compagni di avventura. “Sei tanto saggia e sempre più bella” le scrivono sul web.

Baci, abbracci, pose pronte per farsi immortalare… un pot-pourri di emozioni, un insieme di nostalgia e affetto. In foto alcuni concorrenti che hanno condiviso con lei l’esperienza brasiliana dove la Mello appare sempre sorridente. Non vi è traccia di momenti vissuti in Italia nonostante la sua partecipazione a “Verissimo”. Questo emerge tra le ricchissime storie dalla stessa pubblicate.

“È sempre bello Aprire il tuo cuore , mostra alle persone Che L’impossibile non esiste sei forte e continua a lottare ogni giorno di più per la realizzazione di grandi sogni” le dolci parole pronunciate dalla modella in una suo precedente post circa la sua partecipazione al programma della Toffanin, così come quelle pronunciate dal web, tutte ricchissime e piene di amore.