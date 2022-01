Carolina Stramare, con un paio di scatti fa tornare la primavera sul suo profilo di Instagram: l’ex Miss Italia sa proprio come conquistare i suoi migliaia di fans

Carolina Stramare diventa ogni giorno che passa sempre più bella. La conosciamo tutti per essere stata una delle Miss Italia più amate degli ultimi anni: quando ha vinto il famoso concorso di bellezza, la sua vita non è stata più la stessa. Carolina è riuscita a farsi conoscere anche sui social dove ha intrapreso una carriera incredibile: oggi è seguitissima su Instagram, ha tantissimi followers che ogni giorno la sostengono in ogni suo momento di vita quotidiana ma anche nel suo lavoro che le prende davvero molto tempo.

Carolina Stramare fa impazzire il web con uno scatto: che bomba!

