“Detto Fatto”, Bianca Guaccero e quella pesante situazione: annuncio clamoroso

“Detto Fatto” ha preso il via in un giornata molto particolare: per far fronte alla pesante situazione arriva un annuncio clamoroso di Bianca Guaccero.

Dopo un week end trascorso festeggiando i suoi 41 anni, Bianca Guaccero ha aperto “Detto Fatto” in modo inaspettato.

La bellissima presentatrice guida il programma da tempo, conquistando puntata dopo puntato il pubblico. Per la sua gioia, dopo la pausa natalizia, è ritornata in onda dal 10 gennaio con il format targato Rai due.

Indosso un abito aderente rosa impreziosito da stampe dai colori soavi, oggi la conduttrice ha sottolineato subito come sia una giornata molto particolare: una pesante situazione fin dal mattino starebbe rendendo il clima molto triste.

La sua espressione ha stupito tutti, come il suo annuncio inaspettato.

Bianca Guaccero, annuncio sbalorditivo: pubblico spiazzato

In apertura della nuova puntata di “Detto Fatto” con cui prende il via la settimana, la Guaccero ha stupito tutti con un annuncio clamoroso.

La presentatrice ha rivelato infatti come oggi, 17 gennaio, sia il Blue Monday, il più triste dell’anno. Una ricorrenza sorta nel 2005 in quanto uno psicologo avrebbe individuato come in questa data il picco di infelicità sia alle stelle: tra la fine delle feste, gli alberi smontati e il ritorno al lavoro, in questo periodo dell’anno può prendere il sopravvento la malinconia.

Ma la conduttrice si è opposta a tutto questo, lanciando un annuncio clamoroso con cui ha affermato di voler far di tutto insieme al suo staff per rallegrare la triste giornata.

“Faremo di tutto per sconfiggere il Blue Mondy”, le parole della presentatrice molto sorridente e determinata a raggiungere questo obiettivo.

A seguito della sfida, il pubblico si è scatenato in un caloroso applauso. Non mancano poi i sorrisi degli ospiti del format, che non dimenticano di fare gli auguri a Bianca che ha appena festeggiato i 41 anni.

A rendere molto frizzante la puntata, la musica che fa da filo conduttore tra i vari tutorial del format: note su cui la conduttrice non resiste lanciandosi in balletti divertenti e irresistibili.