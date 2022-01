Dieta Giapponese, perdi 11 kg in 13 giorni. Sarà vero? Scopriamolo

Nell’ultimo periodo sta spopolando la dieta giapponese che promette miracoli, -11 kg in 13 giorni, dov’è il trucco?

E’ sempre il momento giusto per mettersi a dieta ma attenzione a quello che si legge in rete, promesse troppo importanti delle volte fanno solo male all’organismo. Prima di approcciarti a qualsiasi tipo di regime alimentare dai fai da te, parlane con il tuo medico curante.

Nell’ultimo periodo sta spopolando la dieta giapponese, ma di cosa si tratta? E soprattutto come si fa a perdere 11 kg in 13 giorni? Scopriamolo insieme.

La dieta Giapponese, pura utopia o semplice realtà?

I giapponesi sono noti per essere magri e longevi, e la loro corporatura esile e minuta fa davvero invia al mondo. In molti si sono chiesti come sia possibile che la maggior parte del popolo giapponese abbia così una perfetta forma. Il fatto è che i giapponesi consumano prevalentemente cibi ipocalorici, mangiano moltissima verdura ad ogni pasto, masticano lentamente e consumano parecchie zuppe o brodi. Inoltre, cosa non meno importante, dedicano un tempo di qualità al pasto, sia al pranzo che alla cena. Per i giapponesi è importante non solo la forma fisica ma anche quella mentale. Grazie alla dieta Giapponese sarà possibile perdere dagli 8 agli 11 kg in 13 giorni, ma come?

La dieta Giapponese è volta ad uno stile di vita sano ed equilibrato, vediamo adesso quelli che sono gli alimenti consentiti e vietati durante questo regime alimentare.

Cibi consentiti: I giapponesi assumono all’incirca 1200 Kcal al giorno. Quello che è consentito durante la dieta dei 13 giorni è, caffè macinato fresco – tè verde – uova di galline bio – manzo – pesce di mare – pollo – pomodoro – kefir – verdura – frutta non zuccherata – olio extravergine di oliva.

Cibi non consentiti: Zuccheri vari – spuntini – cibi grassosi – bevande gassate – alcol – insaccati – cibi confezionati – pane – pasta – sale.

Questa dieta servirà a perdere molti liquidi in eccesso dal momento che è formata solo da proteine. Non ci sono le quantità, di verdura potete mangiarne quanta ne volete, sia cotta che cruda con poco condimento, di carne, pesce ed uova attenetevi ad una porzione di 200/250 gr a pasto. Per colazione il kefir con della frutta.