Elettra Lamborghini ha postato tra le sue stories di Instagram una fotografia incandescente: i suoi glutei e le sue gambe sono senza copertura.

Elettra Lamborghini riesce sempre a trovare il modo per far impazzire tutti i suoi fans e ammiratori. La nativa di Bologna, con le sue curve spaziali e il suo fisico marmoreo, conquista con estrema facilità le attenzioni degli utenti. Nonostante qualche settimana fa abbia svelato di aver perso il suo sex appeal a causa del matrimonio, la realtà non corrisponde alla sua dichiarazione.

I followers la adorano e commentano assiduamente i suoi post da mozzafiato. La nota ereditiera non fa nulla per coprirsi e ogni singolo giorno piazza online dei contenuti in cui mette le sue forme in primo piano. Questo pomeriggio, tra le sue stories di Instagram, ha messo uno scatto in cui è completamente girata di spalle e ha i glutei senza alcuna copertura.

Elettra Lamborghini di spalle, glutei scoperti: che visione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Canalis rischia il fuori tutto. Il vestito è mini e la fotocamera inquadra lì: spaziale – FOTO

Elettra poco fa, ha rischiato di far svenire tutta la sua platea di ammiratori condividendo una fotografia fantastica tra le sue stories di Instagram. La classe 1994, nell’immagine in questione, si esibisce davanti ad un pubblico e mostra anche la reazione di alcuni presenti allo show. L’attenzione è tutta rivolta verso le sue forme da capogiro.

La Lamborghini è completamente di spalle e piazza il suo super fondoschiena proprio davanti all’obiettivo. Il body copre ben poco e i suoi glutei sono totalmente scoperti. La foto è incandescente e si riesce ad intravedere anche una parte del suo davanzale atomico. Difficile trovare al mondo un corpo come il suo: non a caso è riconosciuta come la Regina del Twerking.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mara Venier, il racconto della nota attrice gela il sangue: “Ho sognato che era viva!”

Elettra ha ricevuto un riconoscimento meraviglioso: sarà la prima italiana ad avere una statua di cera nel museo Madame Tussauds di Amsterdam. Come spiegato da lei su Instagram, ha posato per 6 ore per gli scultori che hanno cercato di riprodurre perfettamente il suo corpo favoloso.