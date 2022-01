Elisa Isoardi ha condiviso l’ennesima fotografia bellissima sul suo profilo: in didascalia compare un messaggio profondissimo che ha stupito i fan.

Tra i volti più noti e apprezzati della nostra televisione, non può non essere presente Elisa Isoardi. La bellissima nativa di Cuneo ha stregato i telespettatori con la sua bellezza fuori dal comune, con la sua simpatia e con il suo enorme talento. Nella sua straordinaria carriera, la classe 1982 ha condotto programmi come ‘Unomattina’, ‘La prova del cuoco’ e ‘A conti fatti’.

Dopo l’esperienza a ‘L’Isola dei Famosi’, è iniziato un lungo periodo di assenza in televisione che sta facendo storcere (e non poco) il naso agli innumerevoli fan. Elisa, dal canto suo, si mostra sempre bella e sorridente sui social network. La storica ex di Matteo Salvini usa Instagram per condividere fotografie mozzafiato, per svelare ricette intriganti e per riversare i suoi pensieri. Questa domenica, sul suo profilo ha condiviso un messaggio che ha sorpreso i fan.

Elisa Isoardi, messaggio inaspettato: fan stupiti dalle parole della conduttrice

I post di Elisa Isoardi non passano mai inosservati. La sua bellezza rapisce sempre gli occhi indiscreti degli ammiratori. Questo pomeriggio, la conduttrice ha condiviso online una fotografia favolosa. La nativa di Cuneo, con il suo fascino, fa sempre breccia nei cuori dei followers: le sue labbra, inoltre, sono irresistibili.

Questa volta, tuttavia, sorprende il messaggio che è apparso in didascalia. “L’anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci. Soprattutto perché provi un senso di benessere quando le sei vicino. Ciao belli”, ha scritto. Tantissimi seguaci stanno elogiando le sue parole: il messaggio, con molta probabilità, è rivolto a sé stessa.

Elisa, in ogni modo, continua a regalare scatti fenomenali al pubblico: nella giornata di ieri, ad esempio, si è presentata su Instagram con una scollatura da paura.