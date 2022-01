Giancarlo Magalli, per lui da oggi cambia tutto. Il riscatto dopo tanti anni e l’inizio di un’avventura che nessuno avrebbe immaginato

Ci ha accompagnato per tantissime mattine nel corso degli anni in tv con il suo programma storico, poi lo stop definitivo. Parliamo di Giancarlo Magalli, lo storico vigile romano prestato alla conduzione che ha lasciato dopo 30 anni “I Fatti vostri” di Michele Guardì.

Soprattutto negli ultimi tempi, il conduttore è salito alle cronache per via dei dissidi con Adriana Volpe. Un rapporto conflittuale che li ha portati in tribunale e che si è chiuso da poco con la vittoria dell’ex gieffina, oggi opinionista, che si è vista riconoscere le sue rimostranze a discapito del vigile.

Oggi però per lui cambia tutto. Proprio da questa mattina si imprime una svolta nella sua vita con un riscatto che forse nessuno avrebbe immaginato.

Giancarlo Magalli: la rivincita dopo tanti anni

Cambia tutto a livello lavorativo per Giancarlo Magalli. Il vigile romano, infatti, passerà dalla conduzione alla recitazione. Lo vedremo ancora sul piccolo schermo ma in vesti totalmente diverse. Sarà, infatti, uno dei protagonisti della nuova serie di “Don Matteo”.

La fortunatissima fiction Rai che ha perso Terence Hill dopo vent’anni non si ferma ma si rinnova ed evolve con protagonisti tutti nuovi. In città, infatti, arriverà Don Massimo interpretato da Raoul Bova e Giancarlo Magalli sarà al suo fianco nelle vesti di suo consigliere.

Proprio oggi iniziano le riprese. Ad nnunciare la svolta è stato lo stesso Magalli sui social: “Il mio personaggio è molto bello, saggio ed umano, e spero di interpretarlo bene” ha detto ricordando a tutti come con Raoul Bova ci sia un’amicizia di lunga data.

I due, infatti, doppiano insieme “Hercules”: “Siamo molto felici di ritrovarci e di lavorare di nuovo assieme” ha puntualizzato Magalli che oggi realizza un sogno a cui aveva rinunciato molti anni fa.

Era stato il presentatore, infatti, a raccontare, tempo fa, a “Non disturbare” su Rai 1, che proprio agli esordi di “Don Matteo” lui rifiutò la parte che gli offrirono perché voleva stare insieme alla sua famiglia.

Non se la sentì di abbandonare moglie e figlia per otto mesi e così oggi, a distanza di 20 anni, si prende la sua rivincita.