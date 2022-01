E’ stato uno tra i vipponi più amati e apprezzati, ma mai nessuno lo ha visto così: spunta la foto da bambino che lascia il web senza parole

Mentre l’edizione in corso di il “Grande Fratello Vip” continua e sta riscontrando molto successo, c’è chi non riesce a dimenticare quella dello scorso anno che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, giovane influencer che fin dal primo momento si è fatto amare e apprezzare dai telespettatori.

Dopo il reality, il vippone ha intrapreso una carriera strepitosa iniziando con il suo primo ruolo da opinionista all’“Isola dei famosi”. Ma avete mai visto una sua foto da bambino? Su Instagram spunta uno scatto.

Tommaso Zorzi, la FOTO da bambino è virale

Seguito da quasi di due milioni di follower, in poco tempo ha spopolato sul web e in televisione facendosi apprezzare dal pubblico per la sua intraprendenza, bellezza, talento e originalità.

Fin da piccolo non è mai apparso banale e lo può testimoniare una foto pubblicata dall’influencer stesso sui social che è già diventata virale. Si tratta di uno scatto di quando era un bambino dove si mostra sorridente e con in testa due banane, come se fossero delle corna.

Poi la battuta che ha spiazzato il web: “Facebook mi ricorda che 13 anni fa succedeva questa. Ho molte domande e poche risposte”.

La sua ironia, il suo modo di fare e la sua onestà lo hanno fatto apprezzare dal pubblico che non ha mai esitato a portarlo in finale e a fargli vincere il “Grande fratello vip”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Oggi all’età di ventisei anni ha già alle spalle esperienze professionali uniche ed ha ancora tanto da realizzare. La sua carriera è solo all’inizio, il suo sogno sta diventando realtà e ogni giorno riesce a lavorare su quello che ha sempre desiderato: essere in televisione.