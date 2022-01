Il famosissimo dj Gigi D’Agostino sta attraversando un momento molto difficile a causa di un grave male che lo sta facendo soffrire molto. La sua prima foto su instagram dopo l’annuncio ha fatto commuovere tutti

E’ stato ed è uno dei dj più amato di tutti i tempi. Un successo internazionale che lo ha travolto e lo ha reso immortale. Indimenticabili i suoi più grandi successi che hanno segnato intere generazioni. Adesso però il grande Gigi Dag si trova ad attraversare un momento estremamente difficile e chiede per lui pace e forza.

Gigi D’Agostino, la malattia lo devasta ma lui continua a lottare

Il dj lo aveva annunciato qualche mese fa sui social: un brutto male lo ha colpito e sta compromettendo gravemente la sua salute. Un’ondata di affetto da parte di tutti i suoi fan gli ha dato la forza per andare avanti in questa battaglia.

Nelle ultime ore il dj ha postato una foto su instagram, la prima dopo il terribile annuncio. La foto lo ritrae mentre si tiene in piedi grazie ad un sostegno apposito. Alcune parole molto intime e commoventi accompagnano il post: “Spero che questo nuovo anno mi doni un pò di pace e di forza…” e non è mancato un dolce pensiero rivolto a tutti i suoi fan: “Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore.” Nonostante le sue condizioni Gigi non dimentica di rivolgere un pensiero ed un saluto affettuoso al suo pubblico che non aspetta altro che vederlo star meglio.

Ha trovato il coraggio di farsi vedere Gigi D’Agostino, nonostante le sue condizioni non si delle migliori. Chiede un pò di pace e un pò di forza e tutti noi speriamo possa riceverne presto. Intanto non si è fatto attendere l’affetto e il sostegno di tutto il suo pubblico.