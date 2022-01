Giorgia Palmas ha condiviso una serie di fotografie spettacolari sui social network: la showgirl, dopo Dubai, visita un nuovo posto magico.

Giorgia Palmas è una showgirl seguitissima dagli italiani. La sua carriera prese il volo nel 2002, quando la nativa di Cagliari prese il posto di Elisabetta Canalis a ‘Striscia la Notizia’, per affiancare Elena Barolo come velina mora del programma satirico. Nel corso degli anni, la classe 1982 ha preso parte anche a serie tv, ha realizzato calendari sexy e ha vinto l’ottava edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘ con il 76% dei voti.

Il successo della Palmas è testimoniato anche dai numeri che possiede sui social network: il suo account Instagram vanta ad esempio ben 1,8 milioni di followers. La 39enne delizia la sua platea ogni giorno con scatti straordinari in cui mette spesso in mostra il suo fisico eccezionale e le sue curve pericolose. Questo pomeriggio, tuttavia, Giorgia ha deciso di mostrare a tutti dove ha trascorso questa domenica di metà gennaio.

Giorgia Palmas, dopo Dubai visita un posto magico: dove ha trascorso la domenica

Giorgia ha conquistato in questi anni anche le prime pagine dei quotidiani di cronaca rosa per le sue storie d’amore con Davide Bombardini, Vittorio Brumotti e Filippo Magnini. Con il nuotatore la showgirl ha avuto una bambina nel 2020 e si è sposata nel maggio del 2021. L’allegra famiglia ha festeggiato Capodanno nella splendida Dubai, regalando fotografie da urlo al web.

Questo pomeriggio, la Palmas è andata a visitare un altro luogo incantevole, questa volta in Italia. Nella serie di fotografie meravigliose che ha postato in rete, non si nota soltanto la sua bellezza, ma si può ammirare anche lo scenario spettacolare. Stando a quanto riportato nella descrizione del post, l’ex Velina è stata al Sacro Monte di Orta (dove c’è il lago, famoso in Italia anche perché ospita Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo). “Semplicemente domenica”, ha scritto Giorgia in didascalia estasiata dal panorama.

