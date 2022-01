“Questione di prospettive”, Giorgia Rossi attira i riflettori del Gewiss Stadium: studio o campo non fa differenza – FOTO

Giorgia Rossi accende il posticipo domenicale con una bellezza raggiante. I riflettori sono tutti per lei: la migliore in campo.

La giornalista, new entry del panorama calcistico televisivo di DAZN ha lasciato tutti a bocca aperta durante l’ultima pubblicazione via social. Giorgia Rossi è sempre più presente su Instagram, soprattutto nel ciclo delle grandi occasioni.

Sulla medesima cresta d’onda della collega, Diletta Leotta, l’ex volto di “Sportmediaset” trascina in massa i tifosi allo stadio, esattamente come prima del fischio d’inizio del posticipo serale tra Atalanta e Inter nel rinnovato teatro del Gewiss Stadium.

Il match aveva promesso spettacolo di dribbling e giocate e non ha tradito difatti le attese, nonostante il tabellino al fischio finale segnava il punteggio di 0-0. Capovolgimenti di fronte e miracoli sensazionali da parte dei due estremi difensori che si sono presi la scena.

A rendere l’atmosfera stuzzicante e ancor più coinvolgente ci ha pensato la sublime Giorgia Rossi con la sua notevole bellezza

Giorgia Rossi sul terreno di gioco del Gewiss Stadium: una bellezza prorompente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Che abbondanza!”, Sophie Codegoni, incidente a luci rosse in casa: “Si è visto tutto” – VIDEO

Nel teatro delle grandi occasioni, nonostante le restrizioni legate al Covid-19 in corso si è esibita anche la splendida, Giorgia Rossi.

La showgirl, volto giornalistico di fama nazionale ha conquistato una buona fetta di riflettori dello stadio atalantino. A bordo campo spiccava la presenza della ‘fuoriclasse’ assoluta della bellezza. Le foto condivise sul profilo Instagram personale rimandano al pre-match per un ‘antipasto’ di gara ad alta temperatura.

Giorgia prende il microfono di DAZN tra le mani e dirige l’orchestra a bordo campo, come solo lei sa fare nella sua invidiabile esperienza. “Questione di prospettive…“ afferma lei nel post sottostante, ma i fan preferiscono riempirla di elogi per il look scelto per le grandi occasioni come queste.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Se cerchi ‘meraviglia’ su Google esci tu”, Malika Ayane è vertigine pura: il primo piano è incandescente. Un particolare però non sfugge… – FOTO

Insomma per Giorgia sta diventando un gioco da ragazzi entrare nei meccanismi di un contesto che quasi mai aveva assaporato prima d’ora. La sfida a distanza ravvicinata con la Leotta, a questo punto è d’obbligo! E voi, invece cosa ne pensate?