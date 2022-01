Jessica Melena, bellezza mozzafiato: primo piano da urlo per Lady Immobile – FOTO

Jessica Melena in un selfie ravvicinato che è un capolavoro, la moglie del bomber della Nazionale Ciro Immobile è favolosa

Gli appassionati di calcio spesso impazziscono non soltanto per i loro beniamini, ma anche per le cosiddette ‘wags’. Vale a dire, compagne e fidanzate dei calciatori, bellezze spesso in grado di strappare boati di ammirazione come e più dei loro uomini. E’ di certo il caso, per esempio, di Jessica Melena.

La moglie di Ciro Immobile gode di un certo seguito sui social network: oltre un milione infatti i suoi followers. Classe 1990, è sposata con il bomber della Lazio dal 2014 e insieme hanno tre figli: Michela, Giorgia e Mattia.

La loro è una famiglia molto unita, sul profilo di Jessica trovano spesso posto infatti scatti dove sono tutti insieme. Si tratta di una coppia tra le più benvolute del mondo del calcio italiano, anche per la loro simpatia. Più di una volta, infatti, marito e moglie si sono presi simpaticamente in giro con foto e video ironici.

Jessica Melena, Instagram è ai suoi piedi: “Meravigliosa creatura”

La bellezza di Jessica è comunque davvero mozzafiato. Del resto, prima di dedicarsi alla famiglia, aveva un passato da modella. E il suo fascino emerge chiaramente da scatti come questo.

Un primo piano estremamente semplice, ma da cui possiamo apprezzare tutta la sua eleganza e la sua sensualità. Sguardo che non ammette prigionieri, lineamenti del viso perfetti e che fanno innamorare al primo colpo.

I complimenti per la compagna del bomber della Nazionale letteralmente non si contano, anche oggi Jessica fa il pieno di like e commenti di incoraggiamento.

Non mancano anche i messaggi ‘indiretti’, attraverso cui i sostenitori di Immobile, tra tifosi della Lazio e allenatori di fantacalcio, cercano di incoraggiare l’attaccante.