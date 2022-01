Laura Pausini colpita dal collega più amato: la cantate è ferita

Laura Pausini: il no arrivato quando lei proprio non se l’aspettava. La batosta ad un passo dal grande traguardo

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più famose al mondo. Le sue canzoni sono un successo planetario, incise in varie lingue e versioni, e ogni volta è un trionfo assurdo per lei. Proprio il suo nome in questi giorni circola come opzione tra quelli in lizza per salire sul palco dell’Ariston come super ospite. Sarà davvero così?

I fan fremono per vederla ancora una volta su quel palco come è già stato lo scorso anno subito dopo la vittoria del Golden Globe con Io sì (Seen) per la canzone del film Netflix “La vita davanti a sé” di Eduardo Ponti con Sophia Loren. In attesa di tutto questo arriva per lei però una bella batosta, colpita proprio da un caro collega.

Laura Pausini: la corsa si ferma e l’emozione incalza

Laura Pausini vede spegnersi il sogno di papà Fabrizio. Proprio lui, infatti, era tra i concorrenti di “The Voice Senior” con Antonella Clerici ma giunto in semifinale ha dovuto abbandonare la sua corsa.

A fermare il suo percorso proprio un caro collega di Laura, Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano, giudice del format già dallo scorso anno, ha fatto molti complimenti al signor Fabrizio: “Laura Pausini è fortunata perché porta un cognome importante, quello di papà Fabrizio” ha specificato Gigi prima dell’esibizione.

Al papà della cantante era stato assegnato il brano “La Bohème” di Charles Azvanour. Performance molto d’impatto ma che non è bastata per far passare il turno a Pausini. D’Alessio lo ha eliminato preferendo Piero Cotto e Beatrice Pasquali.

Grandi emozioni però sul palco per il padre di Laura Pausini che è stato raggiunto anche dalla moglie Gianna. Con lei 52 anni di vita insieme ma non pensava si facesse vedere da tutti.

“Sei meravigliato che sono salita sul palco? Anche con Laura sto sempre dietro” ha precisato la signora Gianna che ha sottolineato come non ami mostrarsi in pubblico ma tutti gli altri concorrenti erano accompagnati dunque “mi è sembrato scortese anche verso di lui non esserci”.

Finisce così per Fabrizio Pausini questa avventura ma nel segno della gratitudine e delle belle emozioni.