La cantante ha condiviso un nuovo scatto bollente, un primo piano che stende per la bellezza stratosferica di cui è portavoce. Ma che è successo alla camicia?

Il prossimo 31 gennaio compirà 38 anni ma la sua bellezza intrinseca è tale che non dimostra affatto l’età anagrafica di cui è portavoce. Malika Ayane soprattutto negli ultimi anni ha avuto una meravigliosa trasformazione fisica che le ha donato una silhouette perfetta enfatizzata da forme a clessidra ed un viso d’angelo dal forte potere seduttivo.

Sui social condivide la sua vita privata a spruzzi, preferisce sempre lesinare con le foto ma quando lo fa sono sempre grandi colpi al cuore. Vediamo l’ultimo e commentiamo la sua scelta di stile.

Malika Ayane è illegale anche con la camicia macchiata, “Non perdiamo tempo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malika Ayane (@damalikessa)

Ieri la cantante milanese è uscita a pranzo con l’imprenditore Luca Crescenzi presso il locale 142 Restaurant in Corso Cristoforo Colombo a Milano. Camicia bianca, giacca scura e fiocco al collo, peccato che Malyka abbia subito fatto notare ai fan un piccolo inconveniente ancora prima di sedersi al tavolo del bellissimo ristorante.

“Esco già macchiata così non perdiamo tempo”, scrive nella didascalia del suo ultimo post Instagram che la immortala in un primissimo piano di fuoco in cui si vedono alcune macchie sospette proprio nella parte frontale del tessuto chiaro.

La community però non ha notato tanto le macchie di olio presenti lì probabilmente dal pranzo precedente. Bensì i suoi occhi ipnotici illuminati dalla ring light di fronte a lei, e lo sguardo che appare con una vena fanciullesca, forse dovuta dall’inclinazione giocosa che ha verso la spalla sinistra. Gioca a fare la burlona ma Malika tira fuori invece una femminilità come poche, il tutto accentuato dalle labbra semi aperte che sussurrano baci appassionati.

I commenti neanche a dirlo sono stati centinaia: “Se cerchi ‘meraviglia’ su Google, esce questa foto 😍😍😍”, “Meraviglia della natura 😍”, “Se vabbè❤️”, “…e booom 🧨”, “È legale, sta foto?”.