Bomba in Rai, Mara Venier dice addio: svelato il nome del sostituto. Parla chi ne sa più di tutti

In Rai impazza il totoscommesse per chi sostituirà Mara Venier a Domenica In. Ecco chi sarà il sostituto della conduttrice veneta.

La presentatrice della Rai, tra i volti più nobili e veterani dell’intero panorama del piccolo schermo ha fatto il suo ultimo “giro di boa” prima di salutare tutti e dire addio per sempre.

Si tratta di Mara Venier, uno dei pallini prestigiosi dell’equipe di Stefano Coletta. La carta d’identità inizia a pesare come un macigno sulla testa di Zia Mara. Non a caso l’attrice di film romantici anni ’70-80 aveva rotto il silenzio prima dell’inizio di una nuova stagione di Domenica In, che questo sarebbe stato per lei l’ultimo anno.

Nonostante le dichiarazioni non recenti, nessuno si era mai fatto avanti prima d’ora nell’individuare il o la sostituta ideale della conduttrice di Venezia. Poche ore fa qualcuno ha deciso di rompere il silenzio e rivelare il profilo ideale in grado di mantenere alto l’appetibilità della storica trasmissione

Mara Venier saluta tutti, il noto conduttore già conosce il sostituto: di chi si tratta

La notizia del sostituto di Mara Venier a Domenica In potrebbe essere solo una questione di conferme e nero su bianco. Dalle dichiarazioni bomba sull’addio della veterana ne è passato di tempo e non poco.

Stavolta ad esporsi in prima persona è uno dei volti noti sull’altra sponda del naviglio televisivo, ovvero Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi non ha di certo la sfera di cristallo ma di esperienza sul piccolo schermo se ne intende eccome.

Il veterano dello show in seconda serata di Canale 5 ha lanciato una vera e propria bomba, tracciando l’identikit ideale per sostituire Zia Mara al timone di Domenica In.

Tra i pochi nomi finora apparsi nella lista del dietro le quinte in Rai, tra cui Maria Teresa Ruta, Francesca Fialdini e Bianca Guaccero si va ad aggiungere l’ex regina della cucina, oggi al timone di “The Voice Senior”.

Si tratta di Antonella Clerici, bionda d’aspetto proprio come la Venier e con il giusto carisma e la grande personalità, idonea per abbracciare le diverse tematiche che si affrontano in studio insieme agli ospiti.

Quanto sarà vera e attendibile questa indiscrezione? Lo scopriremo molto presto…