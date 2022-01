“MasterChef”, insulti pesanti tra concorrenti: intervengono i giudici

“MasterChef”, esplodono le tensioni tra i concorrenti: durante la scorsa puntata del programma è avvenuta una lite furiosa. I dettagli sconvolgenti

Non esiste programma televisivo a sfondo culinario che il pubblico apprezzi al pari di “MasterChef”. Il cooking talent, giunto alla sua 11esima edizione, continua a proporre sfide a colpi di piatti gourmet tra i partecipanti, ciascuno dei quali vorrebbe realizzare il sogno di diventare un affermato chef.

Forse, proprio per questo motivo, i concorrenti non mancano mai di tirare fuori tutta la loro grinta durante le prove. Grinta che, spesso e volentieri, causa l’accumulo di tensioni che finiscono per esplodere clamorosamente. Durante la scorsa puntata, la lite tra due concorrenti ha rischiato davvero di degenerare: i dettagli.

“MasterChef”, insulti pesanti tra concorrenti: scoppia la lite furiosa nella masterclass

Quest’anno, i concorrenti di “MasterChef 11” si dimostrano particolarmente agguerriti. Ciascuno di loro, infatti, ha fin da subito tirato fuori gli artigli per emergere nel corso della competizione. Come da previsione, gli aspiranti chef che si espongono maggiormente sono anche quelli che divengono più facilmente oggetto di critiche.

Durante la prova in esterna, la capitana Lia è riuscita a dimostrare il proprio valore portando alla vittoria i componenti della sua squadra. Concorrenti che, tuttavia, la partecipante aveva clamorosamente sottratto alla capitana avversaria, pur consapevole dei legami di affetto e di amicizia che con quest’ultima avevano instaurato. Una decisione che non è piaciuta alla partecipante Tina, che non ha mancato di attaccare aspramente la nemica.

“Se fai una scelta, almeno abbi i cog****i di farla fino in fondo. Ammetti di aver voluto separare Mery dai suoi amici“: questa l’accusa mossa da Tina, una volta che i concorrenti erano tornati nella masterclass. Parole così forti non potevano non scatenare l’intervento dei giudici. Dopo aver riportato i toni alla normalità, gli chef hanno voluto focalizzare l’attenzione sulla gara.

“Vi vedo particolarmente agguerriti“, ha constatato Bruno Barbieri, dopo aver calmato gli animi degli aspiranti chef. Considerate le premesse, tra Tina e Lia non mancheranno di scatenarsi ulteriori diatribe.